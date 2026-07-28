Eski çekmeceyi açtı! İçinden çıkanlar tam 10 milyon dolar etti

1980'lerin sonlarında Kaliforniya'nın Santa Barbara şehrinde yaşayan doktor William Morton-Smith, vefat eden anne ve babasının eşyalarını karıştırırken hayatını değiştirecek o anı yaşadı.

ESKİ ÇEKMECEYİ AÇTI, HAYATI DEĞİŞTİ

Eski bir masanın çekmecesini açtığında karşılaştığı yığınla bozuk para, ailesinin geçmişinden habersiz olduğu devasa bir hazine avının fitilini ateşledi.

Masanın asıl sahibi olan şeker rafinerisi zengini büyükbabası William Spaulding'in köklü geçmişi, bu madeni paraların sıradan birer metal parçası olmadığını gösteriyordu.

BOZUK PARA SANDI, 10 MİLYON DOLARLIK KOLEKSİYON ÇIKTI

Çekmeceden çıkan sömürge dönemi sentleri, yarım sentler ve neredeyse eksiksiz Liberty Head nikel koleksiyonu, 2016'daki ölümüne kadar değeri 10 milyon doları bulan ABD'deki en önemli nümismatik koleksiyonlarından birinin temelini oluşturdu.

DÜNYADA SADECE 5 TANE VAR

Koleksiyonun en dikkat çekici parçası olan Liberty Head nikel seti, yaklaşık 100.000 dolar değerindeydi ancak değerini milyonlara fırlatacak kritik bir parçadan mahrumdu. Amerika Birleşik Devletleri Darphanesi seriyi iptal etmeden önce basılan ve dünyada sadece beş örneği bulunan 1913 tarihli nadir nikel, koleksiyonun en büyük hedeflerinden biri haline geldi.

20 aşkın bir süre arayışını sürdüren Morton-Smith, bir zamanlar ünlü koleksiyoncu Louis Eliasberg'e ait olan ve "Eliasberg Nikeli" olarak bilinen bu eşsiz parayı 2007 yılında tam 5 milyon dolara satın alarak büyükbabasının koleksiyonunu tamamlamayı başardı.

HER ŞEY O MASAYLA BAŞLADI: MİLYONLUK HAZİNE ŞİMDİ AÇIK ARTIRMADA

NDTV'nin haberine göre, çekmeceden çıkan tesadüfi bozuk paralarla başlayan bu modern hazine avı, şimdi büyük bir finalle devam ediyor. Morton-Smith'in çocukları, duygusal nedenlerle setin tamamını ellerinde tutarken, koleksiyonun en değerli parçası olan ve tahmini değeri 3 milyon ila 5 milyon dolar arasında değişen o eşsiz 1913 tarihli nikeli Ağustos ayında Philadelphia'daki Stack's Bowers'da açık artırmaya çıkarıyor.

Daha önce 1794 tarihli gümüş doları 2,8 milyon dolara, 1804 tarihli gümüş doları ise 1,88 milyon dolara satan aile, her şeyin sadece eski bir masanın çekmecesini açmakla başladığı bu efsanevi hikayeye yeni bir sayfa ekliyor.