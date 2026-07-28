Zehirli ama insanlar için ölümcül değil! Şimdi de dev kertenkeleleri çoğaltıyorlar

Guatemala'da doğa koruma uzmanları, dünyadaki en tehlike altındaki sürüngenlerden biri olan Guatemala boncuklu kertenkelesini kurtarmak için harekete geçti. Doğada yalnızca 500 ila 700 yetişkin bireyin kaldığı tahmin edilen türün yeni nesli, özel koruma programı kapsamında yetiştiriliyor. Amaç, yavruları yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıp azalan popülasyonu artırmak.

DOĞADA SADECE 500 İLA 700 TANE KALDI

İspanyolcada "uyuyan çocuk" anlamına gelen "niño dormido" adıyla da bilinen Heloderma charlesbogerti, yalnızca Guatemala'nın Motagua Vadisi'ndeki dikenli çalılık alanlarda yaşıyor.

La Aurora Hayvanat Bahçesi Koruma Projesi Başkanı Rowland Griffin, vahşi doğada sadece 500 ila 700 yetişkin bireyin kaldığını tahmin ettiklerini söyledi.

HER YUMURTA 24 SAAT KAMERAYLA İZLENİYOR

Guatemala Şehri'ndeki La Aurora Hayvanat Bahçesi'nde yumurtalar uzaktan kameralar ve özel kuluçka tanklarıyla sürekli takip ediliyor.

Koruma ekibi, dünyaya gelen yavru kertenkeleleri gelecek yıl doğal yaşam alanlarına bırakmayı planlıyor.

ÖNCE TIRMANMAYI VE AVLANMAYI ÖĞRETİYORLAR

Yavrular doğaya bırakılmadan önce doğal yaşam alanına benzeyen büyük kafeslerde yaşamaya hazırlanıyor.

Rowland Griffin, bu süreçle ilgili, "Onları beslenmeye, tırmanmaya ve vahşi doğaya salındıklarında yapmaları gereken her şeye alıştırmaya çalışıyoruz," dedi.

DOĞAYA BIRAKILDIKTAN SONRA DA TAKİP EDİLECEKLER

Koruma programı kapsamında yetiştirilen kertenkeleler, tamamen serbest bırakılmadan önce doğal yaşam alanlarındaki geniş kafeslere taşınacak. Bilim insanları, doğaya salındıktan sonra da hayvanların gelişimini ve uyum sürecini izlemeye devam edecek.

YASADIŞI TİCARET VE HABİTAT KAYBI TÜRÜ YOK OLMA NOKTASINA GETİRDİ

Guatemala boncuklu kertenkelelerinin sayısı, yaşam alanlarının daralması ve yasa dışı evcil hayvan ticareti nedeniyle hızla azaldı. Tür, 2007 yılında Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme'nin (CITES) en üst koruma kategorisine alındı.

ZEHİRLİ AMA İNSANLAR İÇİN ÖLÜMCÜL DEĞİL

Arabnews'in haberine göre, Guatemala boncuklu kertenkeleleri ağırlıklı olarak kuş ve sürüngen yumurtalarıyla besleniyor. Uzmanlar, türün zehirli olmasına rağmen zehrinin insanlar için ölümcül olduğunun bilinmediğini belirtiyor.