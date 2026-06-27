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Halk TV Yaşam Minguzzi ailesinin katılımıyla Trabzonspor taraftarından çocuk şenliği

Minguzzi ailesinin katılımıyla Trabzonspor taraftarından çocuk şenliği

Trabzonspor taraftar platformu BordoMavi'nin geleneksel hale getirdiği Çocuk Şenliği'ne Yasemin Minguzzi de katılacak

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Minguzzi ailesinin katılımıyla Trabzonspor taraftarından çocuk şenliği

Trabzonspor taraftar platformu BordoMavi'nin geleneksel hale getirdiği Çocuk Şenliği, bu yıl 7. kez gerçekleştirilecek.

Karnelerini alan çocukların sosyal gelişimine katkı sunmak ve aileleri bir araya getirmek amacıyla düzenlenen etkinlik, 29 Haziran Pazar günü İstanbul'daki DSİ Libadiye Sosyal Tesisleri'nde yapılacak.

Etkinlik boyunca çocuklar müzik dinletileri ile profesyonel organizasyon ekiplerinin hazırladığı interaktif oyun ve eğlenceli etkinliklere katılma imkânı bulacak.

TRABZONSPORLU MATTİA AHMET'İN ANNESİ YASEMİN MİNGUZZİ DE KATILACAK

Etkinliğe ayrıca Trabzonspor taraftarlığı ile bilinen Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi de katılarak çocuklar ve ailelerle bir araya gelecek.

1999 yılından bu yana faaliyet gösteren BordoMavi tarafından düzenlenen organizasyonun, her yıl olduğu gibi bu yıl da çok sayıda aile ve çocuğu ücretsiz şekilde etkinlikte buluşturması bekleniyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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