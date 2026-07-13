Mimarisiyle ünlüydü, tek bir bina koca mahalleyi kavurdu!

ABD'nin Los Angeles kentindeki Walt Disney Konser Salonu, dikkat çeken mimarisiyle yıllarca övgü topladı. Ancak binanın parlak metal cephesi, güneş ışığını çevresine yoğun şekilde yansıtarak hem sokaklarda hem de çevredeki binalarda beklenmedik bir soruna neden oldu.

PARLAK METAL PANELLER SICAKLIĞI 60 DERECEYE ÇIKARDI

Mimar Frank Gehry tarafından tasarlanan ve paslanmaz çelik panellerle kaplanan konser salonunun bazı bölümleri, güneş ışığını adeta bir ayna gibi yansıttı. Özellikle cilalı ve içbükey yüzeye sahip paneller, ışığı tek bir noktada yoğunlaştırınca bina çevresindeki kaldırımlarda sıcaklık yaklaşık 60 dereceye kadar yükseldi.

Yoğun yansıma, yayalar için rahatsız edici bir parlaklık oluştururken sürücülerin görüşünü de olumsuz etkiledi.

SADECE SOKAKLAR DEĞİL, EVLER DE ISINDI

Sorun yalnızca dışarıyla sınırlı kalmadı. Yansıyan güneş ışınları çevredeki apartman dairelerine kadar ulaştı. Bölge sakinleri evlerinin normalden daha fazla ısındığını, bu nedenle klimaları daha uzun süre çalıştırmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

SORUNUN KAYNAĞI TEK TEK TESPİT EDİLDİ

Yetkililer, güneş ışığının gün boyunca izlediği rotayı bilgisayar simülasyonlarıyla analiz etti. Yapılan incelemelerde sorunun binanın tamamından değil, yalnızca yüksek parlaklığa sahip belirli panellerden kaynaklandığı belirlendi.

Fırçalanmış yüzeye sahip çelik paneller ışığı dağıtırken, ayna gibi parlatılmış ve içbükey forma sahip paneller güneş ışığını tek noktada topluyordu.

ÇÖZÜM SADECE BİRKAÇ PANELİ ZIMPARALAMAK OLDU

Sorunun giderilmesi için binanın cephesi değiştirilmedi. Mart 2005'te uygulanan çalışmada yalnızca yoğun yansıma oluşturan paneller zımparalanarak mat hale getirildi.

Böylece yüzey, güneş ışığını tek noktada toplamak yerine farklı yönlere dağıtmaya başladı. Müdahale sayesinde binanın mimari tasarımı korunurken aşırı ısınma ve parlama sorunu da büyük ölçüde giderildi.

MİMARİ KORUNDU, SORUN ÇÖZÜLDÜ

Yapılan işlem sırasında konser salonunun karakteristik kıvrımlı tasarımında herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Sadece sorun yaratan panellerin yüzeyi değiştirilerek hem çevredeki sıcaklık hem de yoğun parlama azaltıldı.

Bu olay, büyük mimari projelerde yalnızca estetik görünümün değil, kullanılan malzemenin güneş ışığıyla etkileşiminin de önceden detaylı şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koydu.