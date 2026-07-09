İlk bakışta piramit sanılıyor! İçinde yüzlerce kişi yaşıyor

Çin, sıra dışı mimarisiyle dünya genelinde dikkat çeken yapılara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Yaklaşık 20 bin kişiyi barındırabilen dev apartmanlardan, içinden tren geçen binalara ve yoğun kullanılan üst geçitlerin ortasına inşa edilen yapılara kadar birçok ilginç örneğin bulunduğu ülkede, piramit şeklindeki bir apartman da görenleri şaşırtıyor.

UZAKTAN BAKAN GERÇEK PİRAMİT SANIYOR

Jiangsu eyaletindeki Kunshan kentinin Huaqiao bölgesinde yer alan ve "Kunshan Piramidi" olarak bilinen yapı, 2013 yılında tamamlandı. Açıldığı günden bu yana sıra dışı mimarisi sayesinde kentin en çok ilgi gören yapılarından biri haline gelen bina, hem turistlerin hem de mimarlık meraklılarının uğrak noktaları arasında yer alıyor.

YÜZLERCE DAİREYE DEV TERAS VERDİLER AMA GİRENLER PİŞMAN

18 katlı yapı, klasik piramitlerden farklı bir tasarıma sahip. Binanın iki dış cephesi tamamen dikey olarak yükselirken, diğer iki cephesi eğimli şekilde inşa edildi. Daireler ise yaklaşık 45 derecelik açıyla basamaklar halinde yerleştirildi. Bu tasarım, binaya uzaktan bakıldığında piramidi andıran çarpıcı bir görünüm oluşturuyor.

Projeyi hazırlayan Masters' Architectural Office'in, tasarımda geleneksel Çin'in teraslı pirinç tarlalarından ilham aldığı belirtiliyor.

HER DAİRENİN TERASI VAR AMA BÜYÜK BİR SORUN DA BULUNUYOR

Basamaklı mimari sayesinde eğimli cephede bulunan dairelerin tamamı geniş teraslara sahip. Ancak bu sıra dışı tasarım yalnızca estetik bir görünüm sunmuyor; beraberinde çeşitli mühendislik zorluklarını da getiriyor.

MİMARİSİ HAYRAN BIRAKIYOR, MÜHENDİSLERİ ZORLUYOR

Binanın piramit formu nedeniyle iç mekânların doğal havalandırılması ve gün ışığından yararlanması zorlaşıyor. Ayrıca karmaşık tasarımın yangın güvenliği ve acil durum planlaması açısından da ek mühendislik çözümleri gerektirdiği belirtiliyor.