Marmaray'da intihar! Suadiye'de bir kişi yaşamına son verdi
Marmaray'ın Halkalı-Gebze güzergahında Suadiye istasyonunda bir kişi raylara atlayarak yaşamını yitirdi.
İstanbul'da en çok kullanılan ulaşım araçlarından olan ve Halkalı-Gebze arasında tren seferleri düzenleyen Marmaray hattında sabah saatlerinde üzücü bir olay meydana geldi.
SUADİYE DURAĞINDA ACI OLAY
Olay, saat 10.15 sularında Marmaray'ın Suadiye istasyonunda gerçekleşti. Henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi, istasyona yaklaşan trenin önüne atlayarak intihar etti. İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
SEFERLER 30 DAKİKA DURDURULDU
Yaşanan intihar vakası nedeniyle hat üzerindeki ulaşımda acil durum prosedürleri devreye sokuldu ve tren seferlerinde aksamalar yaşandı. Marmaray'ın resmi sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yapılan açıklamada olay doğrulanırken, ekiplerin raylar üzerindeki müdahalesi ve incelemeleri yaklaşık 30 dakika sürdü. Yarım saatlik çalışmanın tamamlanmasının ardından seferler yeniden normale döndü.
Sayın Yolcularımız,— Marmaray (@Marmaraytcdd) June 20, 2026
Marmaray trenlerimiz çift hattan işletilmeye başlanmış olup, tren trafiğini düzenleme çalışmaları devam etmektedir.
Önemle duyurulur. https://t.co/FeBT3aO4LR