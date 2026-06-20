Marmaray'da intihar! Suadiye'de bir kişi yaşamına son verdi

İstanbul'da en çok kullanılan ulaşım araçlarından olan ve Halkalı-Gebze arasında tren seferleri düzenleyen Marmaray hattında sabah saatlerinde üzücü bir olay meydana geldi.

SUADİYE DURAĞINDA ACI OLAY

Olay, saat 10.15 sularında Marmaray'ın Suadiye istasyonunda gerçekleşti. Henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi, istasyona yaklaşan trenin önüne atlayarak intihar etti. İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

SEFERLER 30 DAKİKA DURDURULDU

Yaşanan intihar vakası nedeniyle hat üzerindeki ulaşımda acil durum prosedürleri devreye sokuldu ve tren seferlerinde aksamalar yaşandı. Marmaray'ın resmi sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yapılan açıklamada olay doğrulanırken, ekiplerin raylar üzerindeki müdahalesi ve incelemeleri yaklaşık 30 dakika sürdü. Yarım saatlik çalışmanın tamamlanmasının ardından seferler yeniden normale döndü.