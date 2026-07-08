Kira ödeyenler bu yönteme koşuyor: Bu evde ne tuğla var ne çelik, tam 7 günde tamamladılar!

Brezilya’da yaşayan Antonio ve Adriana çifti, kiradan kurtulmak için ezber bozan düşük maliyetli bir yöntem buldu. Recanto da Mata kanalının Haziran 2026 raporuna göre çift; pahalı çelik ağlar yerine tarım mağazalarında satılan ucuz gölgelik kumaşı ve çimentoyu kullanarak sadece 7 günde kendi kulübelerini inşa etti.

7 GÜNDE EV SAHİBİ OLDULAR! İŞTE DÜŞÜK MALİYETLİ YÖNTEM

Geleneksel inşaat maliyetlerinden kaçan çift, yapının omurgasını oluşturmak için 2,42 metrelik okaliptüs direklerini betonla sabitledi ve üzerine demir çubuklardan bir iskelet kurdu. Bu yöntemin en büyük ekonomik sırrı ise harcı tutması için kullanılan pahalı endüstriyel çelik ağ yerine, rulo halinde satılan çok ucuz tarımsal gölgelik plastik kumaşın gerilmesi oldu.

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜ SALLAYACAK "ALTIN PÜF NOKASI": TEK İHTİYACINIZ BİR PENSE!

İnşaat sırasında tamamen kendi çözümlerini üreten ev sahibi, boşlukları kapatmak için yapıyı matkapla deldi. Demir çubuğu deliğe yerleştirip içeride sıkışana kadar kilitleme pensesiyle itti. Çiftin "altın uç" adını verdiği bu pratik yöntem, ekstra masrafa girmeden demir iskeletin ve gölgelik kumaşın gergin durmasını sağladı.

SAKIN TEK SEFERDE SÜRMEYİN! DUVAR ÖRMENİN EN KRİTİK DETAYI AÇIKLANDI

Gerilen kumaşın üzerine çimento harcı uygulamak özel bir teknik gerektiriyor. İlk kat harç yavaşça, hafifçe ve tek bir noktada ısrar edilmeden, farklı yerlere geçilerek sürülmeli; çünkü kumaşa çok dokunmak harcın sertleşmeden dökülmesine yol açıyor.

Çift, mala ve spatula ile ilk katmanı kurutup duvarı sertleştirdikten sonra sıva ve derz dolgusunu tamamladı.

İKİ KİŞİYLE SADECE 4 GÜNDE ÇATI VE ZEMİN TAMAMLANDI

Büyük bir hızla çalışan iki kişilik dev kadro, dördüncü günde kulübenin duvarlarını bitirip kendi elleriyle kiremit çatıyı kapattı ve zemine eğimli beton döktü.

Zor durumdaki takipçilerinin mesajlarından ilham alan çift, hiçbir finansmana ihtiyaç duymadan, sadece ucuz malzeme ve yoğun emekle kiradan kurtulup sağlam bir yuvaya kavuştu.