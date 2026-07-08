4 bin 500 yıllık kalenin altından çıktı: Gizli tüneller dünyayı şaşkına çevirdi

Çin'in İç Moğolistan bölgesinde, Hun Nehri kıyısında yer alan 4500 yıllık Neolitik yerleşim yeri Houchengzui Taş Şehri, yer üstündeki askeri savunma yapısıyla biliniyordu. 2005'te keşfedilen ve kazıları 2019'dan beri süren 340 dönümlük bu antik kentte, 2023 yılından itibaren yapılan kazılar yerin altında gizemli bir altyapıyı ortaya çıkardı.

4500 YILLIK TAŞ ŞEHİRDE GİZLİ TÜNEL AĞI KEŞFEDİLDİ

Arkeologlar, sıkıştırılmış toprağın altında dairesel şehir planını takip eden ve merkezden dışarıya doğru yayılan birbirine bağlı 6 gizli tünel buldu.

TARİHİ DEĞİŞTİREN KEŞİF: ANTİK KENTİN ALTINDAN DEV BİR YERALTI DÜNYASI ÇIKTI!

Taşın içine kasıtlı olarak oyulan bu geçitler yerin 1,5 ila 6 metre derinliğine iniyor. Yaklaşık 1,8 metre yüksekliğinde ve 1,2 metre genişliğinde olan kemerli tüneller, malzeme taşımaya uygun ancak tek bir muhafızın savunabileceği darlıkta tasarlanmış.

45 ASIR ÖNCE BU SIĞINAKLARI KİMDEN KAÇMAK İÇİN YAPTILAR?

İç Moğolistan Arkeoloji Akademisi Direktörü Sun Jinsong ve araştırmacılara göre bu ağ, hem askeri hem ekonomik amaç taşıyor. Tünellerden biri iç surları şehrin dışına, diğeri ise savunma hendeğine bağlıyor. Bu sayede kuşatma anında gizli malzeme sevkiyatı veya güvenli mal taşımacılığı yapılıyordu.

Ayrıca kapı tasarımlarının Orta Ovalar bölgesindeki sonraki dönem mimarisine benzemesi, bölgeler arası iletişimi kanıtlıyor. Ancak bu devasa yeraltı sisteminin hangi somut düşmana karşı yapıldığı gizemini koruyor.