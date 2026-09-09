Kediler bazı insanları neden daha çok seviyor?

Kedilerin insanlarla kurduğu iletişimi mercek altına alan araştırmacılar, hayvanların kime yakınlık göstereceğini belirleyen çarpıcı biyolojik ve davranışsal faktörleri ortaya çıkardı. Çalışma sonucunda kedilerin neden bazı insanlara daha çok ilgi gösterdiği kanıtlanmış oldu. Hayvanların insan seçiminde yalnızca mama veya oyuncak aramadığı, karşılarındaki kişinin beden diline ve yaydığı kokuya göre karar verdiği saptandı.

Barınak ve kedi kafelerinde 119 gönüllü ile yürütülen kapsamlı davranış testleri, hayvanların bazı insanlara neden daha yoğun bağlandığını kanıtladı. Yapılan video analizleri sonucunda kedilerin, kendi sınırlarına saygı duyan sakin karakterleri ilk görüşte seçtiği ve insanın yaydığı korku kokusunu anında hissederek tepki verdiği belirlendi.

BASKICI TAVIR KEDİYİ UZAKLAŞTIRIYOR

Gönüllülerle yapılan 2 saatlik seanslarda nevrotik ve aşırı kontrolcü kişilerin hayvanların beden diline karşı daha az duyarlı davrandığı kaydedildi. Kedilerin kendilerini zorla sevmeye çalışan baskıcı tutumlardan hızla kaçtığı, buna karşılık sınırlarına saygı gösteren soğukkanlı bireylere kendiliğinden yöneldiği görüldü. Uzmanlar, kedinin onayını bekleyen ve ona hareket alanı tanıyan insanların hayvanlar tarafından çok daha fazla sevildiğini belirledi.

KORKU KOKUSUNU ANINDA ANLIYORLAR

İnsanların yaydığı koku sinyalleri de kedilerin insan tercihinde doğrudan rol oynuyor. Deneylerde kedilere farklı duygu durumlarındaki insanların ter örnekleri koklatıldı. Kedilerin, korku kokusu yayan numunelere maruz kaldığında belirgin bir stres tepkisi geliştirdiği tespit edildi. Korku kokusunu alırken sağ burun deliklerini kullanan hayvanların, bu koku sinyallerini beyinlerinde doğrudan tehlike algısıyla eşleştirdiği bildirildi. Kedilerin güvende hissettiren sakin ve nötr kokulu insanları öncelikli dost olarak benimsediği saptandı.

MAMADAN BİLE ÖNDE GELİYOR

50 ev ve barınak kedisi üzerinde gerçekleştirilen serbest tercih testlerinde, hayvanlara 4 ayrı grupta 12 farklı uyarıcı sunuldu. Deneyler sonucunda kedilerin büyük bir bölümü için doğru insanla kurulan sosyal temasın mamadan bile daha değerli çıktığı anlaşıldı. Öte yandan düşük testosteron seviyesine sahip erkek kedilerin ve yavruluktan itibaren insanla büyüyenlerin bu bağı çok daha kolay geliştirdiği açıklandı.