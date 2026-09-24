İki başlı doğdu! Şimdi İki başıyla birden hayata tutunuyor: İki başı da yemek yiyor

ABD’nin Cape Cod bölgesinde, görenleri şaşırtan iki başlı bir kaplumbağa bulundu. Bir nikelden bile hafif olan minik kaplumbağanın her iki başının da canlı, tepkili ve yemek yemeye istekli olduğu gözlendi.

KORUMA ALTINDAKİ BÖLGEDE YUMURTADAN ÇIKTI

İki başlı kaplumbağa, Cape Cod’daki Wellfleet kentinde bulunan koruma altındaki bir yuvalama alanında yumurtadan çıktı. Ardından Mass Audubon Wellfleet Körfezi Yaban Hayatı Koruma Alanı tarafından Cape Wildlife Center’a götürüldü.

Bulunan hayvan, Amerika Birleşik Devletleri’nin Atlantik ve Meksika Körfezi kıyılarındaki acı sularda yaşayan elmas sırtlı kaplumbağa (Malaclemys terrapin) türüne ait. Bu tür, Massachusetts Tehlike Altındaki Türler Yasası kapsamında “Tehdit Altında” olarak sınıflandırılıyor. Türün federal düzeydeki daha geniş koruma statüsü ise şu anda gözden geçiriliyor.

SON 6 YILDA ÜÇÜNCÜ KEZ GÖRÜLDÜ

New England Wildlife Centers’ın, Cape Wildlife Center da dahil olmak üzere, CEO’su Zak Mertz, kaplumbağanın gelişinin ekip için tamamen beklenmedik olmadığını belirtti. Mertz, merkezin daha önce de iki başlı elmas sırtlı kaplumbağalara baktığını söyledi.

Mertz, bunun son altı yılda karşılaştıkları üçüncü vaka olduğunu belirterek iki başlılığın nasıl oluştuğuna ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Aslında bu, son altı yılda gördüğümüz üçüncü vaka," diye açıklıyor. "İnanılan o ki, bisefali, embriyonun bölünmeye çalışması (ikizlerde olduğu gibi) ancak tamamen ayrılmaması sonucu oluşuyor. Bu nedenle, her vakanın yönelimi biraz farklı olabilir, anatomileri daha fazla veya daha az örtüşebilir."

BU KAPLUMBAĞADA ORTAK ANATOMİ DAHA FAZLA

Ekip, bu son vakada önceki iki başlı kaplumbağalara kıyasla biraz daha fazla ortak anatomi bulunduğunu düşünüyor. Mertz, bunun olumlu bir durum olduğunu ifade etti.

Ancak ekip henüz kaplumbağanın kabuğunun altında bulunan yapıyı ayrıntılı şekilde görmek için gelişmiş görüntüleme yöntemlerini kullanmadı. Minik kaplumbağanın şu an iyi durumda olduğu gözlenirken, cinsiyetinin belirlenebilmesi için biraz daha büyümesi gerekiyor.

İKİ BAŞI DA YEMEK YEMEYE ÇALIŞIYOR

Cape Wildlife Center ekibi, kaplumbağanın durumunu yakından takip ediyor. Mertz, her iki başın da aktif olup olmadığını, çevreye tepki verip vermediğini ve yemek yemeye çalışıp çalışmadığını gözlemlediklerini belirtti.

Mertz, bu durumu şöyle anlattı:

“Onları izliyor ve canlı, uyanık ve tepkili olduklarından emin oluyoruz. Yiyecek sunmaya ve her iki başın da aktif olup etrafa bakıp yemeye çalıştığından emin oluyoruz. Şu ana kadar öyleler, bu harika,” diyor. “Ve bunu bir nevi rahatlık göstergesi olarak kullanıyoruz.”

DOĞAYA DÖNÜP DÖNMEYECEĞİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Popsci'nin haberine göre, ekip, kaplumbağanın ileride vahşi doğaya geri bırakılıp bırakılamayacağına henüz karar vermedi. Öncelikle gelişmiş görüntüleme yöntemleriyle kaplumbağanın anatomik yapısının ayrıntılı şekilde ortaya çıkarılması planlanıyor.

Elde edilecek sonuçların, minik kaplumbağanın ihtiyaç duyacağı bakımın belirlenmesine de yardımcı olması bekleniyor.