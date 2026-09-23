Tam 2200 yıllık hazine resmen nehirden çıktı: Dev bir orduyu tepeden tırnağa silahlandıracak güçte

Avrupa'nın en önemli nehirlerinden birinin karanlık sularında gerçekleştirilen çakıl tarama çalışmaları, insanlık tarihini değiştirecek olağanüstü bir gizemi gün yüzüne çıkardı.

Su altındaki derinliklerde yüzyıllardır saklı kalan ve ilk bakışta sıradan bir metal birikintisini andıran devasa yapı, arkeoloji dünyasında büyük bir heyecan yarattı.

DEV BİR ORDUYU TEPEDEN TIRNAĞA SİLAHLANDIRMAYA YETECEK

İncelemeleri derinleştiren uzmanlar, suyun altından çıkarılan bu devasa kütlenin tek bir hamlede dev bir orduyu tepeden tırnağa silahlandırmaya yetecek büyüklükte antik bir hazine olduğunu doğruladı.

Tarihi değiştiren bu sıra dışı keşif, Deinham köyü yakınlarındaki nehirden çakıl çıkaran işçilerin suyun içinden çıkan çift uçlu garip demir nesneleri fark etmesiyle başladı. İşçilerin durumu yetkililere bildirmesiyle büyük bir felaketin eşiğinden dönüldü.

Avusturya'daki Innsbruck Üniversitesi'nden arkeologist Peter Trebsche, "Avrupa'daki en büyük tarih öncesi demir çubuk buluntusunun hurdacıların eline geçmemesi küçük bir mucizeden farksız" ifadelerini kullanarak olayın önemini vurguladı.

500 DEMİR ÇUBUĞU 1 TON AĞIRLIĞA ULAŞTI

Innsbruck Üniversitesi'nden Peter Trebsche ve Fransa'daki Belfort-Montbéliard Teknoloji Üniversitesi'nden arkeolog Marion Berranger, Antiquity dergisinde yayımladıkları ortak çalışmada buluntuları detaylandırdı.

Çakıl yığınlarından çıkarılan yüzlerce parçayı inceleyen ekip; 193 adedi tam, 307 adedi ise kısmi olmak üzere toplamda en az 500 adet demir çubuk tespit etti. Tam çubukların ortalama 28,5 santimetre uzunluğa ve 2 kilogram ağırlığa sahip olduğu belirlenirken, nehrin tabanından çıkarılan toplam demirin ağırlığı ise yaklaşık 1 tona ulaşıyor.

500 KILIÇ YAPMAYA YETECEK KADAR DEMİR ÇIKTI

Livescience'ın haberine göre yapılan laboratuvar analizleri, MÖ 3. ila 2. yüzyıllara tarihlenen bu çift uçlu demir çubukların işlenmiş nihai ürünler olmadığını ortaya koydu. Külçe olarak adlandırılan bu yarı işlenmiş ham maddeler, antik çağ demircilerinin silah veya eşya yapımında kullandığı ara ürünler olarak biliniyor.

2 BİN 200 YIL ÖNCEKİ ÜRETİM GÜCÜNÜ GÖSTERİYOR

Uzmanlar, buluntunun askeri gücünü açıklarken çarpıcı bir tablo çizdi. Arkeolog Peter Trebsche, yarı işlenmiş demir çubukların 500 kılıç dövmek için yeterli olacağını belirterek, "Deinham'dan gelen demir, büyük bir savaşçı grubunu silahlandırmak veya 8.000'e kadar demir çivi üretmek için yeterli olurdu" değerlendirmesinde bulundu.

Dev kepçelerle yapılan çakıl çıkarma çalışmaları sırasında orijinal alanı zarar gördüğü için metalin suya tam olarak nasıl düştüğü netleştirilemedi. Araştırmacılar makalelerinde, "Ritüel amaçlı bırakma olasılığı göz ardı edilemez," derken, nehir buluntularının genellikle taşıma sırasında yaşanan kazalar ve batan gemilerden kaynaklandığına dikkat çekti.

Trenlerin icadından önceki dönemlerde ağır yüklerin su yollarıyla taşındığı biliniyor.

Arkeologlar, bu demir çubukların batmadan önce muhtemelen 200 kilometre uzaklıktaki Almanya'nın Manching kentinde, yani Bavyera bölgesinde dövülmüş olabileceğini tahmin ediyor. Bilim insanları şu anda çubukların üzerindeki element izlerini analiz ederek kesin coğrafi kökeni belirlemeye çalışıyor.

Geç Demir Çağı'ndaki üretim gücüne hayran kaldığını belirten Trebsche, "Geç Demir Çağı'nda bu kadar büyük miktarda demirin tek seferde taşınması ve tek bir takas işlemiyle elde edilebilir olması inanılmaz. Bu bulgu, Tuna bölgesinde MÖ 3./2. yüzyılda ulaşılan demir üretim kapasitesindeki artışı göstermektedir" dedi.