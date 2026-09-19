Erkeklerde testosteronu yok ediyor! Canan Karatay açıkladı

Günlük yaşamın her alanına yayılan plastikler, parçalandıklarında ortaya çıkan mikro ve nanoplastiklerle insan sağlığı açısından yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Prof. Dr. Canan Karatay, mikroplastiklerin artık yalnızca çevre kirliliği olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, insan vücudundaki olası etkilerine dikkat çekti.

Karatay'a göre mikroplastikler; su, hava ve gıdalar yoluyla vücuda girerek hormon sistemini etkileyebiliyor. Özellikle erkeklerde testosteron üretimi konusunda uyarıda bulunan Karatay, mikroplastiklerin üreme sistemi üzerinde oluşturabileceği etkilerin göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.

SPERM KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR

Bilimsel araştırmalar da mikro ve nanoplastiklerin hormon üretim mekanizmalarını etkileyip etkileyemeyeceğini araştırıyor. Özellikle deneysel çalışmalarda bu parçacıkların testis dokusunda oksidatif stres ve inflamasyonu artırabildiği, testosteron üretiminde rol oynayan hücresel süreçleri bozabildiği bildirildi.

Erkek üreme sistemi üzerine yapılan araştırmalarda mikroplastiklere sperm örneklerinde de rastlandı. Deneysel çalışmalarda ise mikroplastik maruziyetinin sperm kalitesi, testis dokusu ve hormon dengesi üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğine ilişkin bulgular elde edildi.

KARATAY'DAN C VİTAMİNİ ÖNERİSİ

Karatay, mikroplastiklerle ilgili açıklamalarında C vitaminine de dikkat çekti. C vitamininin vücudun mikroplastik yükünün atılmasına yardımcı olabileceğini savunan Karatay, antioksidan özelliği nedeniyle C vitamininin önemine işaret etti.

Mikroplastiklerin insan sağlığı üzerindeki etkileri araştırılmaya devam ederken, özellikle hormon sistemi ve erkek üreme sağlığı üzerindeki olası etkileri bilim dünyasının dikkat çektiği başlıklardan biri haline geldi. Karatay'ın açıklamalarıyla yeniden gündeme gelen tartışmanın merkezinde ise şu soru bulunuyor: Günlük hayatın her alanına giren mikroplastikler, insan hormonlarını ne ölçüde değiştiriyor?