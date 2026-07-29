Bodrum katını yeniliyordu, ipi çekti! 2,4 milyon dolarlık altın hazinesi buldu

Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir tesisatçı, sıradan bir tadilat çalışması sırasında hayatının en büyük keşiflerinden birine imza attı. Bir villanın bodrum katında karşılaştığı gizemli ipin peşinden giden işçi, betonun altında saklanan yaklaşık 2,4 milyon dolar değerinde altın dolu bir sandık buldu.

BODRUMDAN ÇIKAN İP BÜYÜK SIRRI ORTAYA ÇIKARDI

Viyana'daki bir villanın yenileme çalışmaları sırasında bodrum katında çalışan tesisatçı, zeminden dışarı doğru uzanan bir ip fark etti. İpin nereden geldiğini merak eden işçi, beton zemini kazımaya başladı.

İp yerinden çıkmayınca kürekle zemine müdahale eden tesisatçı, betonun altında gizlenmiş paslı metal bir sandığa ulaştı.

BETONUN İÇİNE GÖMÜLÜ SANDIKTAN MİLYONLUK ALTIN ÇIKTI

Sandığın kapağı açıldığında karşılaşılan manzara şaşkınlık yarattı. İçinden yaklaşık 66 pound (yaklaşık 30 kilogram) ağırlığında altın sikkeler çıktı.

Sikkelerin üzerinde besteci Wolfgang Amadeus Mozart'ın portresinin yer aldığı ve bu nedenle II. Dünya Savaşı öncesi döneme ait olduğu değerlendirildi. Altınların toplam değerinin yaklaşık 2,4 milyon dolar olduğu belirtildi.

"BÖYLE BİR KEŞİF İNANILMAZ" DEDİ

Popularmechanics'in haberine göre, adı açıklanmayan tesisatçı, 2024 yılında katıldığı Alman Today adlı televizyon programında keşfi anlattı.

"Böyle bir şey gerçekten inanılmaz" diyen tesisatçı, 15 yaşından beri şantiyelerde çalıştığını ve zaman zaman küçük buluntularla karşılaştığını ancak böylesine büyük bir keşfin kendisi için de şaşırtıcı olduğunu ifade etti.

BİR İŞÇİ FARK ETTİ AMA ÖNEMSEMEDİ

Hazineye ulaşılması ise neredeyse başka bir çalışanın gözünden kaçıyordu. Alman basınındaki haberlere göre, olaydan önce başka bir işçi aynı ipi fark etti ancak üzerinde durmadı.

Daha sonra bodrumda çalışmaya başlayan tesisatçı, ipi çekmeye çalıştı. İpin hareket etmemesi üzerine zemini açınca metal sandığa ulaştı.

BULDUĞU HAZİNENİN BİR KISMINI ALABİLECEK

Avusturya'da bulunan hazinelerle ilgili özel düzenlemeler bulunuyor. Buna göre, bazı durumlarda hazineyi bulan kişi ile mülk sahibi arasında paylaşım yapılabiliyor.

Bu nedenle tesisatçının, kendisine ait olmayan bu keşiften elde edilen değerin yarısına kadarını alabileceği belirtildi.

AVRUPA'DA BENZER HAZİNE KEŞİFLERİ YAŞANDI

Viyana'daki bu keşif, Avrupa'da son yıllarda bulunan dikkat çekici hazinelere bir yenisini ekledi.

İngiltere'de yedi arkadaş, bir çiftçinin tarlasında metal dedektörleriyle yaptıkları aramada 1066 ile 1088 yılları arasına ait 2 bin 584 gümüş sikke bulmuştu. Hazinenin değerinin yaklaşık 5,6 milyon dolar olduğu belirtilmişti.

Yine İngiltere'de bir çift, çiftliklerindeki 17. yüzyıldan kalma bir yapıyı yenilerken Birinci İngiliz İç Savaşı dönemine ait 100 sikke keşfetti.

Çekya'da yürüyüş yapan bir kadın 2 bin 150 erken Orta Çağ dönemine ait gümüş sikke bulurken, İtalya'da bir dalgıç 4. yüzyılda Roma'da basılmış yaklaşık 30 bin bakır ve bronz sikkeye ulaştı.

Almanya'da ise bir inşaat işçisi havuz için boru döşeme çalışması sırasında yaklaşık 1320 yılına ait 1.600 Orta Çağ sikkesi buldu.

Viyana'daki keşif ise bu kez bir tarlada ya da denizin altında değil, bir villanın beton zemininin altında saklanan altınlarla tarihe geçti.