Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde düzenlenen yardım müzayedesi, akılalmaz satışlara sahne oldu. Özel telefon numaralarının açık artırmaya çıkarıldığı etkinlikte bir hat için ödenen rakam dudak uçuklattı.

Müzayedede en büyük ilgiyi, içinde yedi adet “7” rakamı bulunan “058-7777777” numarası gördü. Başlangıç fiyatı 100 bin dirhem (yaklaşık 1,2 milyon TL) olarak belirlenen hat, açık artırmanın sonunda 3,2 milyon dirhem yani yaklaşık 40 milyon TL karşılığında satıldı.

BİR BAŞKA HAT DA MİLYONLARA SATILDI

Aynı müzayedede dikkat çeken bir diğer satış ise “054-5555555” numarası oldu. Bu özel hat da yoğun rekabetin ardından 2,8 milyon dirhem yani yaklaşık 35 milyon liraya alıcı buldu.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde özel telefon numaraları ve araç plakaları statü ve prestij sembolü olarak görülürken, organizasyonda satışa sunulan 10 özel araç plakası ile 21 telefon hattının tamamının satıldığı bildirildi. Elde edilen gelir bir yardım kampanyasına bağışlandı.