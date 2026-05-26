Kaskla gizlenip telefon bayisinin ürünlerini çaldı! "Borcum vardı" dedi

Adana'da bir adam, yüzünü kaskla gizleyip cep telefonu bayisine girdi. Şüpheli mağazadan bir sürü elektronik ürün çaldı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli "Borcum vardı" dedi, tutuklandı. Mağazadan çaldığı ürünler sahibine teslim edildi.

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde gerçekeşen olayda hırsız şüpheli, telefon bayisine girmeden önce yüzünü kaskla gizledi.

Edinilen bilgilere göre Yusuf T., cep telefonu bayisine girip mağazadan 4 taşınabilir şarj cihazı, 4 cep telefonu, 8 kablosuz kulaklık, 2 tablet ve 5 bin TL çaldı, ardından hızla kaçtı.

Sabah iş yerine gelen bayi sahibi Fırat A., hırsızlık yapıldığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

ÖNCE ÇALMIŞ SONRA SATMIŞ

Polis ekipleri, mağaza çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Yapılan incelemeler sonucunda kimliği belirlenen şüpheli Yusuf T., saklandığı adreste bulundu. Yakalanmasının ardından emniyet sorgusunda suçunu itiraf eden Yusuf T., "İhtiyacım olduğu için çaldığım ürünleri sattım. Sattığım kişi Ali Can K." dedi.

HIRSIZ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bu durumun ardınan harekete geçen polis ekipleri, Ali Can K.'den hırsızlık malzemelerini geri alarak iş yeri sahibi Fırat A.'ya teslim etti. Ali Can K. hakkında ise ‘Hırsızlık malı satın almak’ suçundan işlem yapıldı. Son olarak Yusuf T., sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)

