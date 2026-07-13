Bir duvarı kırmaları yetti: 120 yıllık sır gün yüzüne çıktı!

Brisbane Nehri kıyısında yer alan ve Corinda mahallesinin simgesi haline gelen tarihi Wyuna House, büyüleyici hikayesi ve geçirdiği kapsamlı restorasyon süreciyle emlak piyasasında büyük ilgi görüyor. 4.806 metrekarelik devasa bir arazi üzerinde yükselen mülk, 6,75 milyon dolardan başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

DUVARIN ARDINDAKİ ASIRLIK SIR TADİLATTA ORTAYA ÇIKTI

Evin mevcut sahipleri Therese ve Scott Reid, 2019 yılında taşındıkları mülkü aile rutinlerine göre modernize etmek için kapsamlı bir tadilat başlattılar. Ancak tadilat sırasında duvarların altında gizlenmiş devasa bir sürprizle karşılaştılar: Orijinal, iki taraflı tuğla bir şömine.

YILLARCA GİZLİ KALAN ŞÖMİNEYİ TADİLATTA KEŞFETTİLER

Daha önceki yıllarda yapılan müdahaleler sırasında kapatılan bu tarihi yapıyı keşfeden çift, örtüleri kaldırdıktan sonra şömineyi tamamen restore ederek evin merkezindeki asil yerini almasını sağladı.

Yüzyıllık evin dokusunu koruyan bu özellik, mülkün tarihi karakterini günümüze taşıyor.

BİR ZAMANLAR GİZLENEN DETAY, ŞİMDİ EVİN EN DEĞERLİ KÖŞESİ

207 Dewar Terrace adresinde bulunan Wyuna House, sadece mimarisiyle değil, bahçesindeki devasa incir ağacıyla da mahalle sakinlerinin yakından tanıdığı bir adres. Emlakçı Ann-Karyn Fraser, "Mahalledeki insanlar evin içini görmeden bile dışarıdan bakarak onu hemen tanıyorlar" diyerek yapının bölge üzerindeki etkisini vurguluyor.

Queensland tarzı mimarinin en güzel örneklerinden birini sergileyen konut; geniş aile yaşamına uygun 5 yatak odası, 4 banyo ve lüks dinlenme alanlarıyla dikkat çekiyor. Evin çevresindeki büyük havuz ve geniş yeşil alanlar, mülkü adeta şehir içinde bir vaha haline getiriyor.

ŞİMDİ MİLYONLARCA DOLARA ALICI BEKLİYOR

Reid çiftinin mülkle olan bağı oldukça köklü; evi ilk olarak 2003 yılında satın almaya çalışmışlar ancak anlaşma ancak 2019 yılında nihayete ermiş.

3 çocuklarıyla birlikte bu tarihi mülkte yıllar geçiren çift, artık çocukların büyümesi ve yaşam planlarındaki değişiklikler nedeniyle daha küçük bir eve taşınmaya karar verdi.

Reid çifti, bu devasa arazinin ve sunduğu geniş yaşam alanlarının, kendilerinden sonra başka büyük bir aile için mükemmel bir yuva olacağına inanıyor. Place New Farm tarafından yürütülen satış süreci, mülkün tarihi dokusuna ve eşsiz konumuna değer veren yatırımcıların radarına girmiş durumda.