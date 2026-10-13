Batık sarayda bulundu: Üzerinde İskenderiye Feneri'nin tasviri var

Mısır'ın İskenderiye kenti açıklarında, Akdeniz'in suları altında kalan Antirhodos Adası'ndaki bir sarayın kalıntıları arasında İskenderiye Feneri tasvirli bronz bir mühür yüzüğü bulundu. Avrupa Sualtı Arkeolojisi Enstitüsü (IEASM) ile Mısır Turizm ve Antik Eserler Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla ortaya çıkarılan yüzüğün, bu antik yapıyı tasvir eden ilk mühür yüzüğü olduğu belirtildi.

DENİZİN DİBİNDEKİ SARAYDA TARİHİ YÜZÜK BULUNDU

Bronz yüzük, Avrupa Sualtı Arkeolojisi Enstitüsü (IEASM) ile Mısır Turizm ve Antik Eserler Bakanlığı'nın ortak yürüttüğü çalışmalar sırasında ortaya çıkarıldı. Eser, Akdeniz'in altında kalan Antirhodos Adası'ndaki saray kalıntıları arasında bulundu.

İSKENDERİYE FENERİ'NİN TASVİRİ İLK KEZ MÜHÜR YÜZÜĞÜNDE GÖRÜLDÜ

IEASM tarafından yapılan açıklamada, buluntunun İskenderiye Feneri'nin görüntüsünü taşıyan bir mühür yüzüğünün ilk kez keşfedilmesi anlamına geldiği belirtildi. Keşif, antik dönemin önemli yapılarından birinin tasvirini taşıyan yeni bir arkeolojik eseri gün yüzüne çıkardı.

BRONZ YÜZÜĞÜN ÜZERİNDEKİ ÇİZİM ANTİK SİKKELERLE BENZERLİK GÖSTERDİ

IEASM temsilcilerinin aktardığına göre, yüzüğün üzerindeki fener tasviri, daha önce MS 2. yüzyıla ait sikkelerde görülen İskenderiye Feneri görüntülerine benziyor. Livescience'nin haberine göre, böylece yeni bulunan eser, antik sikkelerdeki tasvirlerle karşılaştırılabilecek bir örnek olarak öne çıktı.