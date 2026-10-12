Dev kayayı oydu, koca dağın içine 2 katlı ev yaptı!

Çin’in Siçuan eyaletinde yaşayan eski bir madenci, akıllara durgunluk veren bir mühendislik başarısına imza attı. Ailesi için dağı adeta bir heykel gibi oyan adamın sıradışı yaşam alanı, karşılaştığı doğa engelleri ve yetkililerin müdahalesiyle dünya gündemine oturdu.

Sosyal medyada "Hu Ge" olarak bilinen Qiu Zhonghu adındaki eski madenci, yılların kazandırdığı inşaat ve madencilik tecrübesini akılalmaz bir proje için kullandı. Yüksek konut maliyetlerine alternatif arayan yetenekli usta, gözünü dağın yamacında bulunan devasa bir kaya kütlesine dikti. Balyoz, murç ve özel aletlerle dağın kalbine doğru ilerleyen adam, dört kişilik ailesine benzersiz bir yuva kurmak için kolları sıvadı.

DAĞI OYARAK İKİ KATLI YUVA YAPTI: ÇIKAN TAŞLARDAN MASA BİLE YONTTU

Projesini ince bir işçilikle planlayan Hu Ge, dev kayanın alt katını kendisi ve eşi için, üst katını ise iki çocuğu için tasarladı. Katlar arası geçişi sağlayan merdivenleri, odaları ve hatta oda bölmelerini doğrudan kayanın kendi iç yapısını oyarak oluşturdu. Hafriyat sırasında çıkan devasa taş parçalarını da ziyan etmeyen usta madenci; bunları yontarak bahçeye masa ve çeşitli ev eşyalarına dönüştürdü.

Dağ başındaki altyapı sorununu çözmek ise ayrı bir maharet gerektirdi; elektrik için ormandan hat çeken adam, temiz su ihtiyacını ise tam 1,5 kilometre ötedeki doğal kaynaktan boru hattı döşeyerek karşıladı.

TAM BİTTİ DERKEN KABUS BAŞLADI

Ancak sert kayaları devirmek, doğanın gücüyle mücadele etmeye yetmedi. İnşaat ilerledikçe kayalardaki doğal fay çatlaklarından içeri dolan yağmur suları, yapının içinde aşırı yüksek neme yol açtı. Üstelik kayada beliren devasa bir yarık, tüm yapının çökme riskini gündeme getirdi.

Zorunlu olarak projeye uzun süre ara vermek zorunda kalan Hu Ge, geri döndüğünde acı bir manzarayla karşılaştı: Ahşap eşyalar çürümüş, duvarlar tamamen küflenmiş ve sarmaşıklar evi istila etmişti. Yine de pes etmeyen azimli usta, hasarlı bölümleri tek tek onararak yuvasını ayağa kaldırmayı başardı.

SOSYAL MEDYADA REKOR KIRDI AMA YETKİLİLER KAPIYA DAYANDI!

Paylaştığı videolarla kısa sürede küresel bir fenomene dönüşen bu kayadan ev, milyonlarca insanın takdirini toplasa da yerel yönetimlerin dikkatinden kaçmadı. EcoNoticias'in haberine göre, dağın kamu arazisi olması ve yapılan devasa müdahalenin güvenlik riski taşıması nedeniyle Çinli yetkililer bölgede inceleme başlattı.

Kaçak yapı ve doğa tahribatı gerekçesiyle inşaatı durdurulan ve yasal müdahaleyle karşı karşıya kalan Qiu Zhonghu'nun bu sıra dışı macerası, hem insan azminin sınırlarını gösterdi hem de büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.