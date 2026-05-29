Artvin’de sağanak dereyi taşırdı, 5 köyün yolu zarar gördü
Borçka ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Camili Köyü Deresi taştı. Taşkın sonucu bölgede 5 köye ulaşımı sağlayan kara yolu hasar görürken, bir köprünün korkuluklarının bir kısmı da sel sularına kapıldı.
Artvin'in Borçka ilçesinde etkisini artıran sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle debisi yükselen Camili Köyü Deresi taşarken, dere üzerindeki ve çevredeki köylere ulaşımı sağlayan yolda hasar meydana geldi.
Taşkında, yol üzerindeki köprünün korkuluklarının bir kısmı da yıkıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, güvenlik önlemi alarak yolu ulaşıma kapattı. Yetkililer, su seviyesinin düşmesinin ardından yapılacak inceleme sonrası yolun onarılarak yeniden ulaşıma açılacağını bildirdi.
Öte yandan Artvin’in Hopa ilçesinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan kaya parçaları mahalle yolunu ulaşıma kapattı. Bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, yolda temizleme çalışması başlattı. (DHA)
