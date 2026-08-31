3 gündür kayıp olan küçük kız ülkesinin konsolosluğunu bulup ailesine kavuştu

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İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 28 Ağustos'ta kaybolan 13 yaşındaki Sarvinoz Jahongirova'dan sevindiren haber geldi.

Özbekistan uyruklu Jahongirova, markete giden ablasını bulmak için evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayınca ailesi tarafından polise bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü Kayıp Çocuklar Büro Amirliği ekipleri, 13 yaşındaki kızın bulunması için çalışma başlattı.

ABLASINI BULMAK İÇİN EVDEN ÇIKMIŞTI

Olay, 28 Ağustos Cuma günü saat 13.00 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi Kulaksız Hamamı Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre anne Zarnigor Mukhammadjanova, markete giden büyük kızının gecikmesi üzerine 13 yaşındaki Sarvinoz'dan ablasını bulup eve getirmesini istedi.

Sarvinoz, ablasını aramak üzere evden çıktı. Ancak yaklaşık 10 dakika sonra ablası eve dönmesine rağmen Sarvinoz eve gelmedi.

Ailesinin bir süre beklemesinin ardından kendisinden haber alınamaması üzerine polis ekiplerine kayıp ihbarında bulunuldu.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmada Sarvinoz Jahongirova'nın kaybolduktan sonraki bazı görüntülerine ulaşıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde Sarvinoz'un caddede yaya olarak ilerlediği ve ardından bir markete girdiği görüldü.

Başka bir kamera kaydında ise 13 yaşındaki kızın bir çöp konteynerinin yakınından geçtiği tespit edildi.

3 GÜN SONRA ÖZBEKİSTAN KONSOLOSLUĞU'NA GİTTİ

Arama çalışmalarının sürdüğü sırada Sarvinoz Jahongirova, kendi imkanlarıyla Beşiktaş'taki Özbekistan Konsolosluğu'na gitti.

Konsolosluk yetkililerinin durumu ailesine bildirmesiyle 13 yaşındaki kızın bulunduğu öğrenildi.

Sarvinoz'un yarın ailesine teslim edilmesi bekleniyor.

ANNE: NORMALDE BÖYLE GEZEN BİRİ DEĞİL

Kızının kaybolmasının ardından yaşananları anlatan anne Zarnigor Mukhammadjanova, Sarvinoz'un normalde tek başına dolaşan bir çocuk olmadığını söyledi.

Anne Mukhammadjanova, ailesinin İstanbul'a yaklaşık bir yıl önce geldiğini ve çevrede yakın tanıdıkları bulunmadığını belirterek, kızının kaybolmasından dolayı endişelendiklerini ifade etti.

Mukhammadjanova, kızının telefon kullanmadığını ve sosyal medyada bulunmadığını da söyledi.

Sarvinoz Jahongirova'nın bulunmasının ardından olayla ilgili yürütülen çalışmaların sürdüğü öğrenildi. (DHA)