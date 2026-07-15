3 gün boyunca gözüne pat pat vurdu: Az daha kör oluyordu!

Batıl inançlar birçok kültürde göz seğirmesini farklı alametlerle ilişkilendirir. Kimileri bunu kötü bir haberin habercisi sayarken, Çin'deki yaygın bir inanışa göre sol gözün seğirmesi zenginliğe, sağ gözün seğirmesi ise felakete işaret eder.

Wuhan şehrinde yaşayan Bay Le için bu inanış, neredeyse kalıcı bir görme kaybına dönüşen bir kabusa dönüştü.

"KÖTÜ ŞANS" KORKUSUYLA KENDİ GÖZÜNE TAM 3 GÜN TOKAT ATTI

Bay Le’nin sağ gözü günlerce seğirmeye devam edince, sıcak kompres gibi geleneksel sakinleştirme yöntemlerini denedi ancak sonuç alamadı. İnternette çare ararken rastladığı "göz seğirmesini geçirmek için tokat atma" önerisi, adamın sabrının tükendiği bir noktada uyguladığı tehlikeli bir yönteme dönüştü.

Bay Le, üç gün boyunca seğirmeyi durdurmak umuduyla gözüne ve çevresine şiddetli bir şekilde defalarca tokat attı.

GÖRME ALANI BİR ANDA DARALDI

Seğirme sonunda durmuştu ancak bunun bedeli çok ağır oldu. Kısa süre sonra görüş açısının ciddi şekilde daraldığını fark eden Le, çevresel görüşünü tamamen kaybederek sadece "tünel görüşü" adı verilen kısıtlı bir alanda görmeye başladı.

Durumu fark eden doktorlar, yaptıkları tetkikler sonucunda hastaya "retina dekolmanı" teşhisi koydu.

DOKTORLAR ŞAŞKINLIĞA UĞRADI, HEMEN AMELYATA ALINDI

Doktorlar, Bay Le’nin yaşadığı bu ciddi tablonun, gözüne uyguladığı fiziksel darbeden kaynaklandığını belirledi. Acil bir operasyona alınan hastanın görme yetisi, gerçekleştirilen ameliyatla geri kazandırıldı.

Sağlık ekipleri, Bay Le’nin tamamen iyileşmesini beklediklerini ifade ederken, bu vaka halk arasında yayılan bilim dışı "tedavi" yöntemlerinin ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.