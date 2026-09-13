2027 Rekorlar kitabı çalkalanıyor: 1,98 metrelik at, 50 santimlik araba, dev saç kurutma makinesi!

Guinness Dünya Rekorları, yıllık kitabının yeni baskısı olan Guinness Dünya Rekorları 2027 ile yeni rekorları duyurdu. Kitapta en dar sürülebilir otomobil, yaşayan en çok dövmeli kişi, en genç kadın yoga eğitmeni ve en büyük kurbağa temalı eşya koleksiyonu gibi çok sayıda yeni rekor yer aldı.

Rekor kırmak isteyenlerden gelen on binlerce başvuru incelendi.

5 YAŞINDA EĞİTİMİNİ TAMAMLADI: DÜNYANIN EN GENÇ KADIN YOGA EĞİTMENİ OLDU

Houston'dan Phoenix Giselle Hicks, 5 yaş ve 337 günlükken 200 saatlik yoga eğitimi kursunu tamamlayarak dünyanın en genç kadın yoga eğitmeni oldu.

Şu anda 7 yaşında olan Hicks, yoga öğretmeye devam ediyor. Hicks, yeni şeyler denemeyi ve öğrenirken eğlenmeyi sevdiğini belirterek, dünyanın en genç yoga öğretmeni olmaktan dolayı heyecanlı ve gururlu olduğunu söyledi.

VÜCUDUNUN YÜZDE 90'INI DÖVMELER KAPLIYOR: YAŞAYAN EN ÇOK DÖVMELİ KİŞİ OLDU

Ephemeral Remy, 2005 yılında yaptırdığı ilk dövmesinden bu yana vücudunun yüzde 90'ını dövmelerle kaplattı ve yaşayan en çok dövmeli erkek kişi olarak Guinness Dünya Rekorları kitabına girdi.

Remy, bazı bölgelerini 40 kata kadar yeniden dövmelerle kaplattığını, bazı bölgelere ise 100'den fazla kez dövme yapıldığını söyledi.

FİAT PANDA'YI YENİDEN YAPTI: OTOMOBİLİ SADECE 19,76 İNÇ GENİŞLİĞİNDE OLDU

İtalya'da araçları söküp geri dönüştürerek geçimini sağlayan 31 yaşındaki Andrea Marazzi, bir Fiat Panda'yı sadece 19,76 inç genişliğinde olacak şekilde yeniden inşa etti.

Marazzi, ortaya çıkardığı aracın sürülebilir durumda olduğunu ancak otomobili yalnızca fuarlar, etkinlikler ve kontrollü gösteriler sırasında kullandığını belirtti.

Bu otomobilin çok sayıda insanın yüzünü güldürdüğünü söyleyen Marazzi, projenin kendisi için yalnızca teknik bir başarı olmadığını, insanların kolayca anlayıp keyif aldığı eğlenceli ve olumlu bir çalışma olduğunu ifade etti.

BOYU 1,75 METRE, YÜKSEKLİĞİ 1,60 METRE: DÜNYANIN EN BÜYÜK SAÇ KURUTMA MAKİNESİNİ YAPTI

İngiliz mühendis Ruth Amos, çocukların fikirlerini gerçeğe dönüştürdüğü "Kids Invent Stuff" adlı YouTube kanalının sunuculuğunu yapıyor.

Daha önce dünyanın en büyük elektrikli diş fırçasını ve 3 boyutlu yazıcıyla üretilmiş en yüksek plastik tuğla Noel ağacını yapan Amos, bu kez dünyanın en büyük saç kurutma makinesini yaptı.

Çalışır durumdaki dev saç kurutma makinesinin 1,75 metre uzunluğunda ve 1,60 metre yüksekliğinde olduğu belirtildi.

HAVUZUN İÇİNDE HAFIZASINI TEST ETTİ: 87 SAYILIK DİZİYİ EZBERLEDİ

Hafıza yetenekleriyle daha önce Guinness Dünya Rekorları - Die Grosse Show der Weltrekorden adlı televizyon programında birincilik elde eden Alman Christian Schafer, yeni bir rekor için hafızasını bir kez daha test etti.

Schafer, kendini bir havuza daldırarak su altında bir sayı dizisini inceledi ve dizideki 87 sayıyı ezberlemeyi başardı.

KURBAĞA SEVGİSİ KOLEKSİYONA DÖNÜŞTÜ: 13 BİN 201 PARÇAYLA REKOR KIRDI

Kaliforniyalı Susan Burgos'un kurbağalara olan ilgisi, 13 bin 201 parçalık kurbağa temalı eşya koleksiyonuna dönüştü.

Burgos, doldurulmuş hayvanlar, oyuncaklar, Noel süsleri, ev eşyaları ve kıyafetlerin de aralarında bulunduğu koleksiyonunu saklamak için büyük bir garaja sahip ikinci bir ev satın aldı.

Burgos, daha önce 10 bin 502 parçayla kırılan rekoru geride bıraktı. Kurbağalara olan ilgisinin ise 1983 yılında mutfağında küçük bir ağaç kurbağası bulmasıyla başladığını söyledi.

Bu karşılaşmanın ardından koleksiyonundaki ilk parçayı satın alan Burgos, zümrüt gözlü altın bir kurbağa yüzüğüyle koleksiyonuna başladı.

1,98 METRE BOYUYLA REKOR KIRDI: DÜNYANIN YAŞAYAN EN UZUN ATI OLDU

İngiltere'de yaşayan 4 yaşındaki Shire cinsi Hugo, bir veteriner tarafından 1,98 metre boyunda ölçülmesinin ardından yaşayan en uzun at ilan edildi.

Veteriner hekim, Hugo'nun boyunu doğrulamak için atı ayakkabısız şekilde üç kez ölçtü.

ÇOCUKLUK TUTKUSU REKOR GETİRDİ: 4 BİN 550 PARÇALIK MY LİTTLE PONY KOLEKSİYONU YAPTI

Miranda Worby'nin My Little Pony serisine olan ilgisi, 3 yaşında Snowflake isimli pembe bir midilli oyuncağına sahip olmasıyla başladı.

UPİ'nin haberine göre, Worby'nin İngiltere'deki evinde şu anda 4 bin 550 parçalık My Little Pony hatıra eşyası koleksiyonu bulunuyor.

Ailesinin ve arkadaşlarının koleksiyonuna destek olduğunu belirten Worby, doğum günleri ve Noel'de kendisine midilli temalı hediyeler aldıklarını söyledi. Alışveriş sırasında da midilli ürünlerine dikkat ettiklerini belirten Worby, 40'ıncı doğum gününde kuzeninin kendisine My Little Pony temalı pasta yaptığını anlattı.