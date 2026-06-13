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Halk TV Yaşam 15 araç selde mahsur kaldı, 20 iş yerini su bastı

15 araç selde mahsur kaldı, 20 iş yerini su bastı

Kırşehir'de etkili olan sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetini artıran yağış nedeniyle bazı bölgelerde sel meydana gelirken, çok sayıda araç ve iş yeri zarar gördü.

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15 araç selde mahsur kaldı, 20 iş yerini su bastı

Kırşehir'de akşam saatlerinde başlayan yağışın ardından cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Kent merkezinde yaklaşık 15 araç sel sularında mahsur kalırken, çarşı merkezindeki 20'ye yakın iş yerini su bastı.

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Su baskınlarına maruz kalan iş yeri sahipleri ve vatandaşlar, dükkanlara dolan suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. İhbarlar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

15 araç selde mahsur kaldı, 20 iş yerini su bastı - Resim : 2

Ekipler, su baskınlarının yaşandığı noktalarda güvenlik önlemleri alırken, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kentte sağanak yağışın etkisini sürdürdüğü, ekiplerin ise olası yeni olumsuzluklara karşı çalışmalarını ve tedbirlerini artırdığı belirtildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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