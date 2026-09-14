100 yaşında gözlüksüz Mercedes’le gençleri solluyor: "Bir kilometreden tavşanı bile görebiliyorum"

Maine-et-Loire bölgesindeki Beaune şehrinde yaşayan Fransız Louis Alope, 2 Eylül'de 100. yaş gününü kutladı. Ancak onun için yıllar kâğıt üzerindeki bir sayıdan ibaret. Hâlâ son derece aktif bir yaşam süren Alope; gözlük takmadan Mercedes marka otomobilini kullanıyor, düzenli bisiklete biniyor ve kusursuz görme yeteneğiyle komşularını ve doktorlarını şaşırtmaya devam ediyor.

Yaşlıların araç kullanımı konusunun küresel düzeyde tartışıldığı bir dönemde Louis Alope; yaşam enerjisi, disiplin ve sağduyunun direksiyon başında güvenliğin en büyük garantisi olduğunu kanıtlıyor.

YAŞAM RUTİNİ VE KESKİN GÖRÜŞ: "GÖZLÜĞE İHTİYACIM YOK!"

100 yaşını geride bırakmasına rağmen günlük alışkanlıklarından ve bağımsızlığından taviz vermeyen Alope, sağlığını ve keskin görme yeteneğini mizahi bir dille şöyle aktarıyor:

"Hâlâ Mercedes'imi kendim kullanıyorum ve hiçbir şekilde gözlüğe ihtiyaç duymuyorum. Bir kilometre uzaktaki tarlada duran bir tavşanı bile rahatlıkla görebiliyorum."

Alope, otomobilinin yanı sıra evinin çevresindeki kısa mesafeler için düzenli olarak bisiklete biniyor. Temiz havada yapılan fiziksel aktivitenin zindelik üzerindeki rolünü sık sık vurguluyor.

UZUN ÖMRÜN SIRRI: HAREKET, ÖLÇÜLÜLÜK VE POZİTİF RUH HALİ

İnanılmaz uzun ömrünün ve çelik gibi sağlığının sırrı sorulduğunda Fransız asırlık adam oldukça net bir formül veriyor: Günlük hareket, her şeyde ölçülü olmak, bahçede ve evde çalışmayı sürdürmek.

"Asla Durmayın": Alope, "Hareket etmeyi asla bırakmamak gerekiyor. Bir insan oturup yaşlılığa teslim olduğu an, vücut hızlıca zayıflamaya başlar" uyarısında bulunuyor.

Stresten Uzak Yaşam: Ailesi ve yakın çevresi, Louis'nin her zaman etrafına pozitif enerji yaydığını, stres ve günlük endişelerin yaşam kalitesini düşürmesine asla izin vermediğini ifade ediyor.

Fransa'nın Maine-et-Loire bölgesinde kısa sürede yerel bir efsaneye dönüşen Louis Alope; aktif bir yaşam tarzı, güçlü bir moral ve disiplinle onurlu bir yaşlılığın nasıl mümkün olduğunu tüm dünyaya ilham vererek gösteriyor.