10 köpeğin karşısına tek başına dikildi! Mahallenin turuncu kabadayısı Charlie olay oldu

Mahallede sakin bir yürüyüş yapan 10 köpek, karşılarına çıkan tek bir kedi nedeniyle neye uğradığını şaşırdı. Turuncu kedi Charlie, kendi bölgesinden geçtiğini gördüğü köpek sürüsüne aldırış etmeden harekete geçti. Sayıca ezici üstünlüğe sahip köpeklerin üzerine cesurca koşan Charlie, geri çekilmek yerine aynı hamleyi iki kez tekrarladı.

Olay sırasında köpekleri gezdiren kişi hayvanları kontrol altında tutmaya çalışırken, çevrede yaşanan hareketliliği fark eden bir kadın da dışarı çıkarak ne olduğunu anlamaya çalıştı. Görüntüleri paylaşan Ronnie, Charlie'nin tavırlarını “tipik turuncu kedi davranışı” olarak nitelendirdi.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Sosyal medya kullanıcıları ise kedinin cesaretini mizahi yorumlarla değerlendirdi. Bazıları Charlie'nin her sabah mahallenin girişinde nöbet tuttuğunu ve “köpeklerin hesabını sormaya” çıktığını yazarken, bazıları da benzer şekilde mahallesindeki köpeklerin kedilerden kaçtığını anlattı. Özellikle köpek gezdiricisinin 10 hayvanı birden kontrol etmeye çalışması da yorumlarda dikkat çekti.

10 köpeğe karşı tek başına mücadele eden Charlie'nin görüntüleri, “Turuncu kedilerin neden böyle olduğu artık sorgulanmamalı” yorumlarına neden olurken, mahalledeki köpeklerin bundan sonra Charlie'nin evinin önünden geçerken iki kez düşüneceği yorumları yapıldı.