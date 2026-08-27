Zonguldak'taki mevsimlik tarım işçilerine yönelik saldırı Kadıköy'de protesto edildi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Bektaşlı köyünde mevsimlik tarım işçilerine yönelik saldırı, DEM Parti Kadıköy İlçe Örgütü ve Geri Dönüşüm İşçileri Derneği tarafından İstanbul'da protesto edildi.

Akşam saatlerinde Süreyya Operası önünde düzenlenen eyleme DEM Parti İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu da katıldı.

Eylemde ilk olarak, 22 Ağustos'ta Gine'deki Dar-es-Salam çöp sahasında meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden işçiler anıldı. Geri Dönüşüm İşçileri Derneği Başkanı Ali Mendillioğlu, Gineli işçilerden gelen dayanışma mesajını okudu. Ardından iş kazalarında yaşamını yitiren tüm işçiler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

“ZONGULDAK'TA YAŞANANLAR MÜNFERİT DEĞİL”

Geri Dönüşüm İşçileri Derneği adına yapılan açıklamada, mevsimlik tarım işçilerinin benzer olaylarla daha önce de karşılaştığı savunuldu.

Açıklamada, “Bizler aynı zamanda mevsimlik tarım işçiliği yapan insanlarız. Hepimiz benzer olayları yaşadık ve tanık olduk” denilerek, Türkiye'nin farklı illerinde benzer vakaların yaşandığı öne sürüldü.

DEM Parti Kadıköy İlçe Örgütü adına yapılan açıklamada ise Zonguldak Valiliği'nin olayı “münferit bir tartışma” olarak nitelendirmesine tepki gösterildi.

Açıklamada, Düzce, Haymana, Kocaeli ve Sultandağı gibi farklı bölgelerde daha önce yaşanan olaylara işaret edilerek, mevsimlik tarım işçilerine yönelik saldırıların sistematik bir sorun olduğu iddia edildi.

“NEFRET SAİKİ İHTİMALİ ARAŞTIRILSIN”

Protestoda, saldırının olası nefret saiki de dahil olmak üzere tüm yönleriyle soruşturulması istendi.

Açıklamada şu talepler sıralandı:

Saldırının nefret saiki ihtimali gözetilerek tüm yönleriyle soruşturulması,

Sorumluların caydırıcı ve ağır cezalarla hukuk önünde hesap vermesi,

Mevsimlik tarım işçileri ve ailelerinin can güvenliğinin güvence altına alınması,

Çalışma, barınma, ulaşım ve sağlık koşullarının iyileştirilmesi,

Kürtler ve diğer azınlık yurttaşları hedef alan ayrımcı dil ve söylemin terk edilmesi.

Açıklamada ayrıca toplumsal barışın adalet ve eşit yurttaşlık temelinde mümkün olduğu savunuldu.

Eylemde konuşan grup ve temsilciler, mevsimlik tarım işçileri ile geri dönüşüm işçilerinin hakları için mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti. (ANKA)