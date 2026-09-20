Zeytinburnu'nda kahreden olay! Temizlik yaparken 5'inci kattan düşen kadın öldü

Zeytinburnu’nda temizlik yaptığı esnada 5'inci kattaki evinin balkonundan düşen Sabiha E., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Saat 12.00 sıralarında Çırpıcı Mahallesi Yeşilyol Sokak'ta meydana gelen olayda, Sabiha E., 6 katlı binanın 5'inci katındaki evinin balkonunu temizlediği sırada dengesini kaybederek aşağı düştü. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen Sabiha E., Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Polis ekiplerinin olaya ilişkin başlattığı incelemenin devam ettiği öğrenildi. (DHA)