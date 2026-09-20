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Halk TV Türkiye Zeytinburnu'nda kahreden olay! Temizlik yaparken 5'inci kattan düşen kadın öldü

Zeytinburnu'nda kahreden olay! Temizlik yaparken 5'inci kattan düşen kadın öldü

Zeytinburnu'nda evinin balkonunda temizlik yapan Sabiha E., dengesini kaybederek 5'inci kattan düştü. Hastaneye kaldırılan kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

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Zeytinburnu'nda kahreden olay! Temizlik yaparken 5'inci kattan düşen kadın öldü

Zeytinburnu’nda temizlik yaptığı esnada 5'inci kattaki evinin balkonundan düşen Sabiha E., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Saat 12.00 sıralarında Çırpıcı Mahallesi Yeşilyol Sokak'ta meydana gelen olayda, Sabiha E., 6 katlı binanın 5'inci katındaki evinin balkonunu temizlediği sırada dengesini kaybederek aşağı düştü. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Zeytinburnu'nda kahreden olay! Temizlik yaparken 5'inci kattan düşen kadın öldü - Resim : 1

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KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen Sabiha E., Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Zeytinburnu'nda kahreden olay! Temizlik yaparken 5'inci kattan düşen kadın öldü - Resim : 3

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Polis ekiplerinin olaya ilişkin başlattığı incelemenin devam ettiği öğrenildi. (DHA)

Zeytinburnu'nda kahreden olay! Temizlik yaparken 5'inci kattan düşen kadın öldü - Resim : 4

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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