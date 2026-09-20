Kaybolduktan sonra başka şehirdeki ormandan cesedi çıkan Ayşegül'ün katili cinayeti itiraf etti

Osmaniye'de yürüyüş yapmak için evinden çıktıktan sonra 24 gündür kendisinden haber alınamayan Ayşegül Yaşar'ın cansız bedeni, Kahramanmaraş'taki bir ormanda gömülü bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan T.K., Yaşar'ı boğduğunu itiraf etti.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı İrfanlı Mahallesi'nde yaşayan 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar, 26 Ağustos'ta yürüyüş yapmak için evinden çıktı. Yaşar'ın geri dönmemesi üzerine kendisinden haber alamayan ailesi, durumu polise bildirerek kayıp başvurusunda bulundu.

Düziçi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Osmaniye ve Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Şüpheli olarak T.K.'nin ismine ulaşıldı. "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan arandığı belirlenen T.K. hakkında, olayla bağlantısı tespit edilmesinin ardından gözaltı kararı verildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Kahramanmaraş'taki adresi tespit edilen T.K., dün düzenlenen operasyonla evinde anne ve babasıyla birlikte gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sırasında T.K., otomobilde tartıştığı Ayşegül Yaşar'ı boğarak öldürdüğünü ve cenazesini İrfanlı Mahallesi'ne yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Geben mevkisindeki ormana gömdüğünü itiraf etti.

T.K.'nin yer göstermesinin ardından ekipler, Ayşegül Yaşar'ın cansız bedenine ulaştı. Üzeri dallarla kapatılmış alanda gömülü halde bulunan Yaşar'ın ellerinin bağlı olduğu belirlendi. Ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Emniyette sorgusu devam eden T.K., Ayşegül Yaşar'dan aldığı altın ve ziynet eşyalarını da evinde sakladığını söyledi. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği aktarıldı.

"ŞÜPHELİ İLE BİRLİKTE ANNE VE BABASI GÖZALTINA ALINDI"

Adalet Bakanı Akın Gürlek de bugün sanal medya hesabından, Ayşegül Yaşar olayına ilişkin, şu açıklamayı yaptı:

"Yaşar'ın dosyası, HTS ve kamera kayıtları, tanık beyanları, kriminal incelemeler ve elde edilen yeni deliller doğrultusunda yeniden kapsamlı şekilde ele alındı. Şüphelinin olay günü kullandığı araçta tespit edilen biyolojik bulguların Ayşegül Yaşar'ın anne ve babasından alınan örneklerle uyumlu olduğunun belirlenmesinin ardından çalışmalar derinleştirildi. Şüphelinin yer göstermesi sonucu Ayşegül Yaşar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Şüpheli ile birlikte anne ve babası gözaltına alındı." (DHA)