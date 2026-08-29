Zeytinburnu’nda 2 kişinin öldüğü İETT otobüsü kazasının görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde Kazlıçeşme Mahallesi Kennedy Caddesi'nde saat 17.00 sıralarında bir İETT otobüs site duvarına çarparak kaza geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, sol şeritte ilerleyen 34 DCP 189 plakalı otomobilin sürücüsü R.S.F., sağdaki yol ayrımına girmek istedi. Bu sırada orta şeritte seyreden 34 HO 2588 plakalı İETT otobüsünü fark eden sürücü, manevrasını yarıda bırakarak yeniden kendi şeridine döndü.

Otomobile çarpmamak için sağ şeride geçmeye çalışan İETT otobüsünün sürücüsü A.G. ise direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otobüs, kaldırıma çıkarak sitenin bahçe duvarına çarptı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Solmaz Karadoğan ile bir kişinin daha yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan otobüs şoförü A.G. ile 18 yolcu hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza nedeniyle Kennedy Caddesi'nin yan yolundaki tüm şeritler bir süre trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ve otobüsün olay yerinden kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kaza anı kamerada

Kazanın ardından otobüsün araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, otomobilin otobüsün önüne geçtiği, ardından yeniden kendi şeridine döndüğü görülüyor. Otobüsün sürücüsünün manevra yaptığı sırada kontrolü kaybetmesi ve aracın kaldırıma çıkarak site duvarına çarpması da saniye saniye görüntülere yansıyor.