Zehir tacirlerine operasyon: 7 kişi cezaevine gönderildi

Osmaniye'de polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında yürüttüğü teknik ve fiziki takipler sonucunda, önceden belirlenen 11 ayrı adrese baskın düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan detaylı aramalarda çeşitli miktarlarda ve türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi. Aramalarda el konulan maddeler, 116 adet sentetik ecza, 20,66 gram bonzai, 9,95 gram fubinaca, 3,15 gram metamfetamin, 0,54 gram eroin, 4 adet extacy ve 2 adet captagon şeklinde sıralandı.

4 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan M.Ö., R.A., T.A.S., C.Ç., M.B., İ.D., T.A., İ.A., A.K., A.A. ve A.S. isimli şahıslar hakkında "Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan yasal işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (ANKA)