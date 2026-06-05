Kılıçdaroğlu konuşması için grup salonu nasıl doldurulacak? İşte formüller!

Mahkemenin 'mutlak butlan' kararıyla CHP'ye atanan Kemal Kılıçdaroğlu, önümüzdeki salı günü partinin Meclis grup toplantısında kürsüye çıkmaya hazırlanıyor.

TBMM Başkanlığı'na başvuru yapıldı, henüz yanıt gelmese de Kılıçdaroğlu "Grup toplantısında kürsüye çıkacak mısınız" sorusuna 'Elbette' diyerek yanıt verdi.

SALONDA SADECE 13 MİLLETVEKİLİ OLACAK

Üç gün önceki CHP Grup toplantısında kürsüye çıkan CHP Lideri Özgür Özel, büyük bir kalabalığa hitap etmiş, salona giremeyen binlerce kişi de dışarıda kendisini beklemişti. Parti tabanından, örgütten ve vekillerden destek bulamayan Kılıçdaroğlu cephesinin de benzer bir kalabalık için şimdiden yoğun bir çalışma yürüttüğü belirtiliyor.

Daha önce açık çağrıyla Özgür Özel'e destek veren 111 milletvekilinin Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkacağı muhtemel toplantıya katılması beklenmiyor.

Sürecin başından bu yana Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alan 13 milletvekili var. Toplantıya sadece bu vekillerin katılacağı aktarılıyor.

Salonun dolu görünmesi için, parti yönetimine atanan isimlerin de o gün TBMM'ye geleceği tahmin ediliyor. Ancak bu da yetmiyor...

YİNE OTOBÜSLER KALDIRILABİLİR

Bayramda CHP Genel Merkezi'ndeki bayramlaşma töreni için farklı kentlerden obüslerle katılımcı taşıyan butlan yönetiminin aynı yöntemi grup toplantısı için de kullanması bekleniyor.

Ayrıca AKP ve MHP'li gençlerin de o gün genel merkezdeki törende olduğu kameralara yansımıştı. Aynı profilin grup toplantısında da Kılıçdaroğlu'nu yalnız bırakmayacağı tahmin ediliyor.

ÖZGÜR ÖZEL MANİSA'YA GİDECEK Mİ?

CHP'nin seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel bu salı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümü olması nedeniyle Manisa'da olacak.

Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı kararı nedeniyle Özel'in bu programını iptal edip etmeyeceği henüz kesinleşmedi.

Özel, geçen salı akşamı gazetecilerle yaptığı sohbette "Kılıçdaroğlu gelip kendisi konuşursa ne olur" sorusuna, "Öyle bir atmosfer mi var? Meclis kürsüsü seçilmişlerin kürsüsüdür" yanıtını vermişti.



