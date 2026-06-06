İstanbul merkezli 27 ilde 'sahte yatırım' operasyonu: 79 tutuklama

İstanbul merkezli 27 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı siber operasyonda, sahte yatırım grupları kurarak vatandaşları dolandırdığı tespit edilen 89 şüpheliden 79'u tutuklandı. Soruşturma kapsamında 4.6 milyar TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen geniş çaplı soruşturma sonucunda dev bir dolandırıcılık şebekesi çökertildi. 2 Haziran tarihinde İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 89 kişiden 79'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DOLANDIRICILIĞIN YÖNTEMİ DEŞİFRE EDİLDİ

Siber polisinin yaptığı incelemelerde, şüphelilerin dijital platformlar üzerinden uyguladıkları dolandırıcılık yöntemi gün yüzüne çıkarıldı. Şebeke banka yöneticileri ve tanınmış yatırım uzmanlarının isimleri ile fotoğrafları izinsiz olarak kullandı. Bankaların kurumsal kimlikleri taklit edilerek dijital platformlarda "sahte yatırım grupları" oluşturdu ve vatandaşlar, kurulan paravan şirketler aracılığıyla yüksek kazanç ve sözde yatırım vaadiyle ağa düşürüldü.

60 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

Ekiplerin detaylı finansal incelemeleri sonucunda, şüphelilere ait kişi ve şirket hesaplarındaki para trafiğinin boyutu da ortaya çıkarıldı. Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, söz konusu hesaplarda yaklaşık 60 milyar TL tutarında işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

4.6 MİLYAR TL'LİK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Operasyonun ardından, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik hukuki adımlar hızla atıldı. Toplam değeri 4 milyar 606 milyon TL olan mal varlıklarına el konulurken, ilgili şirket ve tesislere kayyum atandı. (DHA)