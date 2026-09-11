Zehir tacirlerine darbe: 11 bin hap ele geçirildi
Mersin’de narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 11 bin 274 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
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Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonundaa 11 bin 274 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında merkez Akdeniz ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi’nde bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada 11 bin 274 adet uyuşturucu hap, 68 gram esrar, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Şüpheli Y.A. ise gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi