Zafer Partili başkana 'terörle müzakere olmaz' pankartından soruşturma

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, Zafer Partisi Düzce İl Başkanlığı binasına asılan “Evlatlarımızın katillerine af yok. Terörle müzakere olmaz, mücadele olur” yazılı pankart nedeniyle İl Başkanı Hülya Eroğlu hakkında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 216’ncı maddesinde düzenlenen “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında savcılığın talimatıyla parti binasındaki pankart, itfaiye ve kolluk kuvvetlerince indirildi. İfadeye çağrılan Eroğlu’na, üzerinde Zafer Partisi Düzce İl Başkanlığı ibaresi ve parti logosunun bulunduğu pankartı kendisinin asıp asmadığı ve pankartı asma amacı soruldu.

Eroğlu, ifadesinde yaklaşık bir buçuk yıldır Zafer Partisi Düzce İl Başkanlığı görevini yürüttüğünü belirterek, 5 Ekim günü saat 23.00 sıralarında kendisini polis olarak tanıtan bir kişi tarafından telefonla arandığını anlattı.

Arayan kişinin pankart hakkında şikâyet bulunduğunu ve kaldırılması gerektiğini söylediğini aktaran Eroğlu, savcılık talimatını görmek istediğini ve şikâyetin kim tarafından yapıldığını sorduğunu belirtti. Eroğlu, saat 00.00 sıralarında ise parti binasına itfaiye ve polis ekiplerinin geldiğini, pankartın itfaiye aracılığıyla indirildiğini öğrendiğini ifade etti.

İFADE HAKKIMI KULLANDIM SAVUNMASI

Eroğlu, pankartı asma amacına ilişkin şunları söyledi:

“Vatanın bölünmez bütünlüğü, şehit ve gazilerimizin aziz hatırası, laik, milli, üniter Türkiye Cumhuriyeti’nin bizlere verdiği anayasal hak gereği bu pankartı astım. Vatanını ve milletini seven her Türk vatandaşı gibi ülkemizin ve vatandaşlarımızın terörden sakınması ve teröre karşı duruşunu ortaya koymak adına anayasal ifade hakkımı kullandım. Kesinlikle bir suç kastı ile hareket etmedim.”

Pankartta belirli bir terör örgütünün veya kitlenin hedef alınmadığını savunan Eroğlu, “Pankartı asma amacım bugüne kadar vatanımız uğruna vermiş olduğumuz şehitlerimize, onların yetim kalan ailelerine bir vefa borcudur. Ayrıca pankartta özellikle belirtilen bir terör örgütü ya da kitle yoktur. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama amacıyla asmadım. Kesinlikle suç kastım yoktur. Tarafıma yöneltilen suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

Eroğlu, pankartın kaldırılması nedeniyle TCK’nin siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, nitelikli hırsızlık, iş yeri dokunulmazlığının ihlali ve görevi kötüye kullanmaya ilişkin hükümleri kapsamında işlemde görev alan kolluk ve itfaiye personelinden şikâyetçi olduğunu bildirdi. (ANKA)