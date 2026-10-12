Yolcu otobüsünde skandal anlar! Seyir halinde şoför değişimi kamerada

Otoyolda ilerlemekte olan yolcu otobüsünde iki sürücü, aracı emniyet şeridine çekmek ya da dinlenme tesisinde durdurmak yerine seyir halindeyken değişim yapmaya karar verdi. Direksiyon başındaki şoför, araç hareket halindeyken koltuktan kalktı. Bu sırada diğer sürücü hızla sürücü koltuğuna geçerek direksiyonu devraldı.

YOLCULAR TEHLİKEDEN HABERSİZ YOLCULUK ETTİ

Asayiş Berkemal isimli sosyal medya hesabının paylaşımına göre, Otobüsün kilometrelerce hızla ilerlediği anlarda gerçekleşen bu tehlikeli değişim sırasında, olası bir aksilik veya ani fren durumunda büyük bir facianın yaşanması işten bile değildi. Yolcuların hayatını tehlikeye atan bu davranış, araç içerisinde bulunan bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

"İNSAN HAYATI BU KADAR KIYMETSİZ"

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük tepki topladı. Sürücülerin hem kendi hayatlarını hem de otobüsteki yolcuların can güvenliğini hiçe saydığı anlar izleyenleri hayrete düşürdü.

Bir kullanıcı, gönderiye "30 saniye dursa batacak sanki şirket. İnsan hayatı bu kadar kıymetsiz işte" şeklinde yorum eklerken bir diğer kullanıcı da, "İkisinin de ehliyetine el koyup, hapse atın ki bir daha yapmasınlar insanların canlarını tehlikeye atmaya hakları yok" diye belirtti.