Son Dakika | Manisa'da 11 kişinin öldüğü otobüs faciasında şoför kazayı anlattı

Manisa’da 11 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazasında adliyeye sevk edilen 3 şoförün ifadesi ortaya çıktı. Yolcu taşıyan otobüsünün sürücüsü M.A, kazanın nedenini anlattı. M.A.'nın anlatımına göre yolcuların kavşağı kaçırdığını söylemesinin ardından otobüs, geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştı ve kaza bu şekilde yaşandı.

Manisa'nın Akhisar mevkiinde bir tur otobüsü ile çekici kaza yaptı. Kazada 11 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişiyse yaralandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. Gözaltına alınan otobüs sürücüsü M.A., otobüsün sahibi ve yedek şoförü M.Y. ile çekicinin şoförü H.K'nin ifade işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından Akhisar Adliyesi’ne sevk edildi.

KAÇIRDIKLARI KAVŞAĞA GERİ GİRMEYE ÇALIŞMIŞLAR

Otobüsü süren şoför M.A.'nın jandarmadaki ifadesinde, kazanın yolcuların kavşağı kaçırdığını söylemesi üzerine geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştığı sırada kazanın yaşandığını anlattı.

Tur otobüsünün sahibi ve yedek şoför M.Y.'nin de ifadesinde, kaza sırasında arka sıralardaki koltukta oturduğunu, sürücünün kavşağı kaçırdığını fark ettikten sonra ayağa kalkıp ilerlediği sırada çarpışmayı hissettiğini ve ön koltuklara savrulduğunu anlattığı kaydedildi.

ARKADAN GELEN ÇEKİCİ MANEVRA YAPAMAMIŞ

Çekicinin sürücüsü H.K. ise ifadesinde, kendi şeridinde ilerlerken tur otobüsünü fark ettiğini, sola manevra yapamadığını ve otobüse çarptığını söylediği belirtildi.

Tur otobüsünün sürücülüğünü M.A.'nın Balıkesir'in Susurluk ilçesinde M.Y.'den devraldığı öğrenildi.