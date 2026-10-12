Manisa'daki katliam gibi kazada tur şirketinden pişkin savunma: Suçu şoföre yıktılar!

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çekicinin tur otobüsüne çarptığı kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Kazanın ardından tedavisi tamamlanan otobüs şoförü gözaltına alındı. Tur organizasyonunda adı geçen My World Turizm ise kazaya ilişkin sorumluluk üstlenmedi. Şirket, yalnızca ulaşım hizmeti sunduklarını öne sürerek kazanın sürücünün bireysel hatasından kaynaklandığını savundu.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde H.K. idaresindeki çekiciyle, M.A. yönetimindeki tur otobüsünün karıştığı kazada ölü ve yaralıların olduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Tur otobüsünün, Denizli'nin Pamukkale ilçesine gittiği öğrenildi. Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 11.11'de Akhisar otoban girişi yakınında Bursa'dan İzmir istikametine giden tur otobüsü ve çekicinin karıştığı kaza ihbarının alındığı bildirildi.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Kazada ölen ve yaralananların kimlikleri belirlendi. Kazada yaşamını yitiren 11 kişinin, "Cemile Memişçi (71), İhsan Taşçı (73), Mümine Eryılmaz (75), Zülfinaz Tosun (64), Sevgi Kabaroğlu (70), Safinaz Elkurt (76), Vesile Ekici (65), Şahinaz Boran (81), Fikriye Yur (78), Semra Şentürk (58) ve Kadriye Turhanlar (88)" olduğu belirtildi.

Kazanın ardından tedavisi tamamlanan otobüs şoförü gözaltına alındı. Tur organizasyonuyla ilgili adı geçen My World Turizm ise yaptığı açıklamada sorumluluğun kendilerine ait olmadığını savundu. Şirket, yalnızca ulaşım hizmeti sunduklarını belirterek kazanın sürücünün bireysel hatasından kaynaklandığını ileri sürdü.

TUR ŞİRKETİNDEN SAVUNMA: BİREYSEL HATA KAYNAKLI

Şirket, söz konusu tur organizasyonunun kendilerine ait olmadığını, yalnızca söz konusu araca ulaşım hizmeti sağladıklarını iddia etti.

Şirket tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu tur organizasyonu firmamıza ait değildir. Araç, diğer departmanımız olan Transport Taşımacılık bünyesinde kiralık olarak çalışmakta olup ilgili organizasyonda yalnızca ulaşım hizmeti verilmiştir. Araç ve şoför, kaza öncesindeki 5 gün boyunca istirahat halinde bulunmuştur. Kazanın tamamen bireysel bir hatadan kaynaklandığını düşünüyoruz. İlgili tüm bilgi ve belgeler devletimizin adli birimlerine teslim edilmiştir."

NE OLMUŞTU?

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde dün H.K. idaresindeki kamyon, M.A. yönetimindeki tur otobüsüne çarpmıştı.

Kazada Cemile Memişçi (71), İhsan Taşçı (73), Mümine Eryılmaz (75), Zülfinaz Tosun (64), Sevgi Kabaroğlu (70), Safinaz Elkurt (76), Vesile Ekici (65), Şahinaz Boran (81), Fikriye Yur (78), Semra Şentürk (58) ve Kadriye Turhanlar (88) hayatını kaybetmişti.

Ambulansta tedavisi yapılan 1 kişiyle birlikte 27 kişi yaralanmış, tur otobüsünün sürücüsü M.A, tur otobüsünün sahibi ve yedek şoförü M.Y. ile çekicinin şoförü H.K. hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınmıştı.