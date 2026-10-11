Manisa'daki katliam gibi kazada faciaya giden yolculuğun mola anları ortaya çıktı!

Manisa'nın Akhisar ilçesinde TIR'la çarpıştığı kazada, 11 kişinin öldüğü tur otobüsünün, Mustafakemalpaşa ilçesinde mola verdiği anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Yolcularını aldıktan sonra bir akaryakıt istasyonuna giriş yapan otobüsün, saat 08.20'de ihtiyaç için kısa bir mola verdiği görüldü.

7 dakika süren molanın ardından yolcuların yeniden bindiği otobüs yoluna devam etti. (DHA)

MANİSA VALİLİĞİ: 27 VATANDAŞIMIZ YARALANMIŞTIR

Manisa Valiliği, saat 11.11 sıralarında meydana gelen kazaya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün 11.11’de Akhisar otoban girişi yakınında Bursadan İzmir istikametine gitmekte olan tur otobüsü ve çekicinin kazaya karıştığı ihbarı alınmıştır. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri yönlendirilmiş olup, kazadan etkilenen vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları hızlıca başlatılmıştır. Kazada 11 vatandaşımız vefat etmiş, 27 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın hastanelere sevki sağlanmıştır. Kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."