Yola bırakılan küçücük bir tuğla zincirleme kazaya yol açtı: 1 ölü

Bahçelievler ilçesi Yenibosna Merkez Mahallesi Mahmutbey-Atatürk Havalimanı Bağlantı Yolu Basın Ekspres mevkisinde sabah saatlerinde zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. Saat 06.40 sıralarında gerçekleşen ve üç aracın karıştığı kazada, arızalanan bir hafriyat kamyonu için yola bırakılan uyarı işaretinin kazayı tetiklediği belirtildi. Olay sonucunda bir kişi hayatını kaybetti.

UYARI İÇİN BIRAKILAN TUĞLA KAZAYA NEDEN OLDU

İddiaya göre, arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran hafriyat kamyonunun şoförü, aracının arkadan gelen sürücüler tarafından fark edilmesi için yola tedbir amacıyla bir tuğla bıraktı. Aynı yönde seyir halinde olan Metin Sayılı yönetimindeki hafif ticari araç, yola bırakılan tuğlaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Sayılı, emniyet şeridinde bekleyen hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Bu çarpışmanın hemen ardından savrulan araca Fatih D. yönetimindeki başka bir hafif ticari araç çarptı.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrollerde, hafif ticari araç sürücüsü Metin Sayılı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, Basın Ekspres Yolu'nda trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Sayılı'nın cenazesi, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)