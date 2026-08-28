Yol verme kavgasında motosikletlinin ciğerini bıçakladılar

Şişli’de trafikte çıkan yol verme tartışması bıçaklı saldırıya dönüştü. Minibüs şoförü Sertaç K. ile tartışan motosiklet sürücüsü Servan E., kavgaya katılan şoförün kardeşi Yasin K. tarafından üç kez bıçaklandı. Bıçak darbelerinden biri Servan E.’nin akciğerine zarar verdi.

Şişli’de minibüs şoförü Sertaç K. ile motosiklet sürücüsü Servan E. arasında yol verme nedeniyle kavga çıktı. Kavgaya katılan minibüs şoförünün kardeşi Yasin K., Servan E.’yi üç kez bıçakladı.

Olay, 25 Ağustos Salı günü saat 13.50 sıralarında Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Trafikte başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen Sertaç K.’nin kardeşi Yasin K. de kavgaya karıştı. Yasin K., Servan E.’yi sol karın ve koltuk altı bölgesinden bıçakladı.

BIÇAK DARBESİ AKCİĞERİNE ZARAR VERDİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi. İlk müdahalesi yapılan Servan E., özel bir hastaneye kaldırıldı. Ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Bıçak darbelerinden birinin Servan E.’nin akciğerine zarar verdiği belirlendi. Ameliyat edilen Servan E.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Sertaç K. ile Yasin K.’yi gözaltına aldı. Olayda kullanılan yaklaşık 10 santimetre uzunluğundaki bıçak da ele geçirildi. Yasin K.’nin emniyette bir, Servan E.’nin ise sekiz geliş kaydı bulunduğu belirtildi.

Adliyeye sevk edilen Yasin K., “kasten yaralama” suçundan tutuklandı. Sertaç K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kavga ve bıçaklama anları çevredeki güvenlik kamerası ile cep telefonu görüntülerine yansıdı. (DHA)