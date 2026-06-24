Yokuşu çıkamayan nakliye kamyonu gecekondu çatısına düştü

İstanbul'un yokuşlarıyla ünlü Kağıthane ilçesinde, yokuşu çıkamayan bir kamyonet kayarak sokakta bulunan bir gecekondunun çatısına düştü. Kazada şans eseri yaralanan kimse olmazken, çatıya saplanan kamyonet vinç yardımıyla kaldırıldı.

KONTROLDEN ÇIKAN KAMYONET YOKUŞTAN AŞAĞI KAYDI

Olay, saat 17.00 sıralarında Talatpaşa Mahallesi Ersoy Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek yönlü yolda ters istikametten ilerleyen bir kamyonet, karşı yönden başka bir otomobil gelince durmak zorunda kaldı.

Şoförün yokuş yukarı yeniden hareket etmeye çalışması üzerine kamyonet, bir anda geriye doğru kaymaya başladı.

GECEKONDU ÇATISINA DÜŞTÜ

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, sokak üzerinde bulunan tek katlı bir gecekondunun çatısına düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hemen itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde kazada yaralanan ya da mahsur kalan kimsenin olmadığı belirlendi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, çatıya düşen kamyonet vinçle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)