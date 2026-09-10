Yıllardır tek bir ses bile çıkarmıyordu: 6 yıllık yalnızlık sona erdi, ilk kez kükredi!

6 yıl boyunca tek başına yaşadı, diğer aslanları ne gördü ne de duydu. Bu süreçte yürümekte zorlandı ve kükremeyi bıraktı. Ermenistan'da kapanan bir hayvanat bahçesinde yalnız bırakılan Ruben'in hayatı, Güney Afrika'daki ADI Vahşi Yaşam Koruma Alanı'na götürülmesiyle değişmeye başladı.

Ruben burada yeniden hareket etmeye, oyuncaklarla oynamaya ve diğer aslanlarla iletişim kurmaya başladı. En dikkat çeken gelişme ise yıllar sonra kükremesini yeniden kazanması oldu.

HAYVANAT BAHÇESİ KAPANDI, RUBEN YALNIZ KALDI

Ruben, Ermenistan'da yaşadığı hayvanat bahçesinin kapanmasının ardından burada kalmaya devam etti. Çevrede başka aslan bulunmaması nedeniyle altı yıla kadar uzanan bir süreyi tamamen yalnız geçirdi.

Bu dönemde Ruben başka aslanları görmedi veya duymadı. Aynı türden hayvanlarla kurduğu temasın tamamen ortadan kalkması, aslanın yaşamındaki en belirgin değişikliklerden biri oldu.

YÜRÜMEKTE ZORLANDI, KÜKREMEYİ BIRAKTI

Ruben'in fiziksel durumu da yıllar süren izolasyondan etkilendi. Kapalı alanda tutulması ve yetersiz beslenmesi, hareket kabiliyetinde sorunlara yol açtı. Aslanın yürüme güçlüğü çektiği gözlemlendi.

Yalnızlık, Ruben'in davranışlarını da değiştirdi. 6 yıl süren bu dönemde kükremeyi bıraktı.

ERMENİSTAN'DAN GÜNEY AFRİKA'YA GÖTÜRÜLDÜ

Ruben'in hayatındaki değişim, Ermenistan'dan Güney Afrika'ya götürülmesiyle başladı. ADI Vahşi Yaşam Koruma Alanı'na yapılan transfer sırasında ADI'den Jan ve Tim de Ruben'e eşlik etti ve yolculuk boyunca destek oldu.

Ruben, ağustos ayında Güney Afrika'daki koruma alanına yerleştirildi. Burada yeni yaşam alanına uyum sağlamaya başladı.

HAREKETLERİNDE DİKKAT ÇEKEN İYİLEŞME

Koruma alanındaki gözlemlerde Ruben'in hareketlerinde iyileşme görüldü. Daha önce yaşadığı yürüme güçlüğüne kıyasla hareket kabiliyetinde ilerleme kaydetti.

Ruben'in yeni ortamında daha rahat bir tavır sergilediği de gözlemlendi. Hayvanın sorumluları, gelişiminin beklentileri aştığını belirtti.

İLK OYUNCAĞIYLA OYNAMAYA BAŞLADI

Ruben'in değişimi yalnızca fiziksel durumuyla sınırlı kalmadı. Aslan, koruma alanında ilk oyuncağıyla oynadı ve sonrasında bu tür aktivitelere ilgi göstermeye devam etti.

Yeni ortamındaki zenginleştirici nesnelerle temas etmesi, Ruben'in günlük davranışlarındaki değişimin dikkat çeken parçalarından biri oldu.

6 YIL SONRA İLK KEZ DİĞER ASLANLARI GÖRDÜ

Güney Afrika'daki koruma alanı, Ruben'in altı yıllık yalnızlığının da sonunu getirdi. Aslan burada diğer aslanları yeniden görme ve duyma fırsatı buldu.

Uzun süre aynı türden hayvanlarla hiçbir temas kuramayan Ruben için bu, yaşamındaki önemli değişimlerden biri oldu.

YILLAR SONRA YENİDEN KÜKREDİ

Ruben'in hikayesindeki en dikkat çekici gelişme ise kükremesinin geri dönmesi oldu.

Diğer aslanlarla temas kurmasının ardından Ruben yeniden kükremeye başladı. Ermenistan'da geçirdiği izolasyon döneminde kaybolan bu davranış, Güney Afrika'daki yeni yaşamında yeniden ortaya çıktı.

ADI, yaşanan değişiklikleri özetlerken 2023'ü Ruben'in yılı olarak değerlendirdi. Clickpetroleoegas'ın aktardığına göre, Bu süreç; Ermenistan'dan Güney Afrika'ya transferini, yeni yaşam alanına uyum sağlamasını, hareket kabiliyetindeki gelişmeyi, oyuncaklarla oynamaya başlamasını ve diğer aslanlarla yeniden görsel ve işitsel temas kurmasını kapsadı.

SIRADA DAHA BÜYÜK BİR YAŞAM ALANI VARDI

Ruben'in gösterdiği ilerlemenin ardından koruma alanı, 2024 yılı için bir sonraki adımı da planladı. Buna göre Ruben'e daha büyük bir yaşam alanı sağlanması ve ilk adaptasyon döneminin ardından kullanabileceği alanın genişletilmesi umuluyordu.

Ruben'in Güney Afrika'ya transferiyle birlikte hayatında önemli değişiklikler yaşandı. Altı yıl boyunca yalnız kalan ve yürümekte zorlanan aslan yeniden hareket etmeye, oynamaya, diğer aslanları görüp duymaya ve sonunda kükremeye başladı.