Yeşilay uyuşturucuyu öven şarkıyı Erdoğan-Meloni klibinde kullandı

Yeşilay, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin sigarayı bırakmasını konu alan bir video yayımladı. Erdoğan'ın Meloni'ye sigarayı bırakması yönündeki tavsiyesinin de yer aldığı videoda, sözlerinde uyuşturucu madde kullanımını öven Snoop Dogg'un "The Next Episode" adlı şarkısının altyapısını kullanması dikkat çekti.

Videonun ilk bölümünde 13 Ekim 2025 tarihli görüşme ekrana yansıyor. Erdoğan'ın "Her şey yolunda mı?" sorusuna Meloni, "İyi gördüm. Teşekkür ederim." yanıtını veriyor. Erdoğan, bu diyaloğun ardından Meloni'ye "Ama sigarayı bıraktırmam lazım." diyor. Meloni ise Erdoğan'ın bu uyarısına "Biliyorum, biliyorum..." sözleriyle karşılık veriyor.

G7 ZİRVESİ'NDEKİ DİYALOGLAR

Klibin ilerleyen bölümünde tarihler 16 Haziran 2026'yı gösteriyor ve G7 Zirvesi'nden görüntüler ekrana geliyor. Görüntülerde Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Meloni'ye "Günaydın, uyan." dediği, Almanya Başbakanı Merz'in ise "Bir sigara yak." tavsiyesinde bulunduğu görülüyor. Meloni, Merz'in bu teklifini "Yok, bıraktım." diyerek reddediyor. Zirvedeki diğer isimlerin "Ne zaman!" sorusu üzerine Meloni, "Geçen ay." diyerek sigarayı bıraktığını duyuruyor.

SİGARA KARŞITI MESAJDA SNOOP DOGG DETAYI

Meloni'nin sigarayı bıraktığını açıkladığı anların ardından video, popüler video oyunu GTA serisiyle özdeşleşen "Mission Passed: Respect +" (Görev Geçildi: Saygı +) grafiğiyle sona eriyor.

Ancak Yeşilay'ın resmi hesabından servis edilen videonun arka plan müziği olarak, uyuşturucu madde kullanımına yönelik atıflarıyla bilinen dünyaca ünlü rapçi Snoop Dogg'un "The Next Episode" adlı eseri tercih edildi.

ŞARKININ ANA TEMASI: UYUŞTURUCU VE SUÇ KÜLTÜRÜ

Yeşilay'ın yayınladığı videonun arka planında sadece altyapısı kullanılan "The Next Episode" adlı şarkının orijinal sözleri, kurumun kuruluş amacı ve kampanya mesajıyla doğrudan zıtlık taşıyor. Amerikalı rap müzik sanatçıları Dr. Dre, Snoop Dogg, Kurupt ve Nate Dogg'un seslendirdiği parçanın ana temasını, uyuşturucu madde kullanımı ve suç kültürü oluşturuyor. Dünya çapında tanınan şarkının en çok bilinen bölümünde yer alan "Smoke weed every day" (Her gün esrar için) ifadeleri, tütün ve madde bağımlılığıyla mücadele etmek için kurulan kurumun resmi hesabından paylaşılan videodaki çelişkiyi gözler önüne seriyor.