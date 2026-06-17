"Bırakırsam birini öldürebilirim" demişti! Meloni'den beklenmedik sigara itirafı

G7 Liderler Zirvesi bu kez diplomatik mesajlardan çok samimi bir sohbetle gündeme geldi. Fransa'nın Évian-les-Bains kentinde düzenlenen zirvede dünya liderleri arasındaki kısa bir diyalog, toplantının en dikkat çekici anlarından biri oldu.

Liderlerin bir araya geldiği sırada İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yoğun program nedeniyle kahveye ihtiyaç duyduğunu söyledi. Bunun üzerine Almanya Başbakanı Friedrich Merz esprili bir şekilde, "Peki sigara ne olacak?" diye sordu.

Meloni'nin "Artık sigara içmiyorum. Bıraktım" yanıtı ise masadakileri şaşırttı.

LİDERLERDEN TEBRİK GECİKMEDİ

Bu sözler üzerine Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen memnuniyetini gizlemeyerek "Bu gerçekten iyi haber" ifadelerini kullandı. Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi de Meloni'yi tebrik ederek, "Harika, kutlarım" dedi.

Ancak sohbet burada bitmedi. Meloni'nin açıklamasına ilk tepki verenlerden biri olan Merz, bu kez ne zaman bıraktığını merak etti. Alman lider gülümseyerek, "Dün gece mi bıraktın?" diye takıldı. Meloni ise yaklaşık bir ay önce sigarayı tamamen bıraktığını belirterek, "Hayır, bir ay kadar oldu" yanıtını verdi.

"SİZ NE ZAMAN BIRAKTINIZ?"

Masadaki diğer liderler de konuya dahil oldu. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa'ya dönerek, "Peki siz ne zaman bıraktınız?" sorusunu yöneltti.

Costa ise sigarayla ilişkisini yıllar önce sonlandırdığını belirterek, "21 yıl önce bıraktım ve bir daha hiç başlamadım" cevabını verdi.

ESKİ AÇIKLAMALARI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Meloni'nin bu açıklaması, geçen yıl yaptığı yorumlar nedeniyle ayrıca dikkat çekti. İtalyan lider, önceki G7 toplantılarında sigarayı bırakmanın kendisi için son derece zor olacağını söylemiş ve esprili bir dille, "Bu süreçte birini öldürebilirim" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Meloni'nin sigarayla ilgili açıklamaları, geçen yıl Mısır'da düzenlenen Gazze konulu liderler zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arasında geçen dikkat çekici diyaloğu da yeniden hatırlattı.

O görüşmede Erdoğan, Meloni'ye dönerek, "Seni iyi gördüm ama sigarayı bıraktırmam lazım" demiş; Meloni ise gülerek, "Biliyorum, biliyorum. Ama kimseyi öldürmek istemiyorum" karşılığını vermişti.

Aradan geçen sürenin ardından Meloni'nin G7 Zirvesi'nde yaptığı son açıklama, o esprilerin artık gerçeğe dönüştüğünü ortaya koydu. İtalyan lider, uzun yıllardır sürdürdüğü alışkanlığını geride bıraktığını açıklarken, bu beklenmedik itiraf zirvenin en çok konuşulan anlarından biri oldu.