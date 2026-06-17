Trump'ın BAE liderine sözleri salonda buz kestirdi! Herkesin ortasında alay etti

Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde düzenlenen zirvede ABD Başkanı Donald Trump ile Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın görüşmesi, beklenmedik anlara sahne oldu. Diplomatik temasların gölgesinde gerçekleşmesi beklenen G7 Liderler Zirvesi, bu kez liderler arasında yaşanan sıra dışı bir diyalogla dünya kamuoyunun dikkatini çekti.

İkili görüşmenin basına açık bölümünde söz alan Muhammed bin Zayid Al Nahyan, oldukça düşük bir ses tonuyla konuşmaya başladı. Salondaki bazı katılımcıların konuşmayı duymakta zorlandığı görülürken, Donald Trump bu durumu esprili bir şekilde gündeme taşıdı.

BAE LİDERİNİN TEPKİSİ DİKKAT ÇEKTİ

BAE liderinin konuşması sırasında salondakilere dönen Trump, "Bunun sesini duyan var mı?" diyerek dikkatleri Al Nahyan'a çevirdi. Ardından sözlerini sürdürerek, "Ama bu kadar zengin olduğunda sesini hiç zorlamana gerek kalmaz" ifadelerini kullandı.

Trump'ın sözleri salonda bulunan bazı katılımcılar tarafından kahkahalarla karşılanırken, gözler bir anda Muhammed bin Zayid Al Nahyan'a çevrildi. Kameralara yansıyan görüntülerde BAE liderinin espriye eşlik etmediği, aksine ciddi ve mesafeli bir tavır sergilediği görüldü.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Özellikle yüz ifadesindeki değişim dikkat çekerken, Nahyan'ın Trump'ın sözlerine herhangi bir sözlü karşılık vermemesi yorumlara neden oldu. Dünya liderlerinin ve üst düzey heyetlerin bulunduğu salonda yaşanan bu diyalog, resmi gündemin önüne geçerek uluslararası medyada ve sosyal medya platformlarında en çok paylaşılan görüntüler arasına girdi.

Trump'ın alışılmışın dışındaki üslubu bir kez daha tartışma yaratırken, Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın sessiz ve temkinli tavrı da dikkatlerden kaçmadı. G7 Zirvesi'nde yaşanan bu sıra dışı an, diplomatik platformlarda liderlerin kullandığı dil ve üsluba ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.