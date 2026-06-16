BAE lideri Trump'ı övmelere doymadı! "Sizin desteğiniz olmasaydı..."

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği görüşme öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump'a hitaben konuşan Bin Zayid, Washington yönetiminin son dönemde ülkesine verdiği desteğin önemine vurgu yaptı.

ABD ile BAE arasındaki stratejik ortaklığın kritik süreçlerde daha da güçlendiğini belirten Bin Zayid, Trump'a teşekkür ederek, "Desteğiniz ve dostluğunuz için, ayrıca iyi bir müttefik olduğunuz için size teşekkür ediyorum" dedi.

"GERÇEK MÜTTEFİKİMİZİN KİM OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Özellikle ABD/İsrail-İran savaşı boyunca verilen desteğin kendileri açısından büyük önem taşıdığını ifade eden BAE lideri, yaşanan sürecin dostlukların ve ittifakların gerçek anlamda test edildiği bir dönem olduğunu söyledi. Bin Zayid, "Bu altı hafta süren savaş boyunca verdiğiniz destek bizim için çok şey ifade etti. Bize gerçek müttefiklerimizin kim olduğunu gösterdiniz" ifadelerini kullandı.

İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Washington'un desteğinin bölgesel dengeler açısından da belirleyici rol oynadığını savunan Bin Zayid, "Sizin desteğiniz olmasaydı, belki de Ortadoğu çok farklı bir durumda olurdu, ülkemiz de öyle" sözleriyle ABD'nin katkısına dikkat çekti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin geleceğine de değinen BAE Devlet Başkanı, önlerinde ele alınacak çok sayıda başlık bulunduğunu belirterek, mevcut iş birliğini daha ileri seviyeye taşımak istediklerini söyledi. Bin Zayid, BAE ile ABD arasındaki ortaklığın önümüzdeki dönemde daha da güçlendirilmesi için çalışmaların süreceğini kaydetti. (AA)