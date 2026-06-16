Kameralar o ana kilitlendi! Trump'ın Brigitte Macron'la tokalaşması sosyal medyada gündem oldu

Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde gerçekleştirilen G7 Zirvesi, küresel gündeme ilişkin kritik görüşmelerin yanı sıra liderler arasındaki dikkat çekici görüntülerle de öne çıktı. ABD Başkanı Donald Trump'ın karşılama töreni sırasında sergilediği tavır, zirvenin en çok konuşulan anlarından biri haline geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron tarafından karşılanan Trump, tören alanına girişinde önce Macron ile kısa bir tokalaşma gerçekleştirdi. Ancak kameralara yansıyan görüntülerde asıl dikkat çeken an, Trump'ın Brigitte Macron ile kurduğu diyalog oldu. ABD Başkanı'nın First Lady'nin elini iki eliyle tutarak sohbetini bir süre bu şekilde sürdürmesi ve tam 13 saniye boyunca tokalaşması uluslararası basında ve sosyal medya platformlarında geniş yer buldu.

MİLYONLARCA KEZ İZLENDİ

15-17 Haziran tarihleri arasında düzenlenen zirvede liderlerin küresel ekonomi, enerji güvenliği, Ukrayna savaşı ve Ortadoğu'daki gelişmeler gibi başlıkları ele alması beklenirken, karşılama törenindeki bu görüntüler siyasi gündemin önüne geçti. Kısa sürede milyonlarca kez izlenen görüntüler, farklı yorumları da beraberinde getirdi.

İKİ LİDERİN TARTIŞMASI GÜNDEM OLMUŞTU

Olayın dikkat çekmesinin bir diğer nedeni ise Trump ile Macron arasında son aylarda yaşanan söz düellosu oldu. ABD Başkanı, nisan ayında Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada Fransa Cumhurbaşkanı'nı hedef alan sert ifadeler kullanmış, Macron'un hâlâ "yediği sağ kroşenin etkisinde olduğunu" söyleyerek tartışma yaratmıştı.

Macron ise o dönemde Trump'ın sözlerine doğrudan karşılık vermek yerine, açıklamaları "cevap vermeye değmeyecek" ifadeler olarak nitelendirmiş ve tartışmayı büyütmek istemediğini belirtmişti.

DİPLOMATİK TEMASLARIN ÖNÜNE GEÇTİ

Geçmişteki bu gerilimin ardından G7 Zirvesi'nde ortaya çıkan samimi görüntüler, iki lider arasındaki ilişkilerin geleceğine dair yeni yorumların yapılmasına neden oldu. Diplomatik temasların gölgesinde kalan karşılama anları, zirvenin hafızalarda yer eden karelerinden biri olarak kayıtlara geçti.