'Yeşil altın' için gece gündüz nöbetteler: Hırsız korkusundan hasada erken başladılar

Siirt'te binbir emekle yetiştirilen tescilli fıstıkta üreticiler, yaklaşan hasat öncesi büyük bir tedirginlik yaşıyor. Bahçeleri hedef alan hırsızlık olayları nedeniyle çaresiz kalan çiftçiler, ürünlerin tam olgunlaşmasını beklemeden ağaçların başına geçti.

HIRSIZ KORKUSUYLA ERKENDEN TOPLANDI

Güneydoğu Anadolu'nun simgesi haline gelen Siirt fıstığında üreticiler, olgunlaşma evresine 10-15 gün kalmasına rağmen hasat mesaisini erkene çekti. Atalarından devraldığı topraklarda tam 45 yıldır üretim yapan 65 yaşındaki Hayrettin Dağtekin, ürünlerini koruyabilmek için nöbet tuttuklarını anlattı.

Bahçedeki nöbeti ve zorlu süreci aktaran Dağtekin, "45 senedir dededen kalma bahçemizle uğraşıyoruz. Fıstık bahçesinde bu yıl hasada başladık. Biraz erken oluyor. Fıstıklar daha olgunlaşmamış ama hırsızlardan dolayı biraz erken hasada başladık. Fıstıklarımızı hem gece hem gündüz nöbet tutarak bugüne kadar getirdik. Normalde 10-15 gün daha zamanı vardır hasadın. Ama biraz hırsızlık bakımından erken hasat yaptık" dedi.

DOLU AFETİ REKOLTEYİ VURDU

Bölgede etkili olan dolu felaketi, hırsızlık endişesiyle boğuşan üreticinin mağduriyetini daha da derinleştirdi. Bahçelerde yaşanan ciddi ürün kaybına dikkat çeken Hayrettin Dağtekin, geriye kalan fıstıkların ise iri taneli olmasının tek tesellileri olduğunu vurguladı.

Zararın boyutlarını ve ailece verdikleri mücadeleyi paylaşan Dağtekin, "Bu yıl hasat biraz az. Bu yıl dolu vurmuştu fıstıklara, en azından yüzde 50-60 zarar gördüler. Geri kalan fıstıklar biraz daha güzel, daha iri. Çünkü ağacın gücüne göre fıstıklar biraz daha olgun olmuşlar. Bu fıstıkları da şimdiye kadar çocuklarla beraber gelip yapıyorduk. Şimdi artık sıra torunlara kaldı. Torunlarla beraber gelip fıstıklarımızı alıyoruz" diye konuştu.

(DHA)