Geçen yıl sıfır çekmişlerdi: AB tescilli lezzet için ağaca çıkan günde 5 bin lira kazanıyor

Kahramanmaraş'ın Avrupa Birliği tescilli dünyaca ünlü ürünü Çağlayancerit cevizinde yeni hasat dönemi başladı. Geçtiğimiz yıl yaşanan zirai don afeti sebebiyle tek bir ürün dahi toplayamayan bölge üreticisi, bu sezon yüksek rekolte ve ürün kalitesiyle rahat bir nefes aldı.

8 BİN TONLUK REKOLTE HEDEFİ

İlçede 800 bin kök ceviz ağacının bulunduğunu belirten Çağlayancerit Ziraat Odası Başkanı Ömer Çedene, bu yılki rekoltenin yüzleri güldürdüğünü vurguladı.

Sahadaki durumu aktaran Çedene, "Ceviz bu sene çok kaliteli, çok güzel. Bu sene iç rengi daha beyaz. Geçen yıl don vardı ve bundan dolayı ilçemizde bir tane dahi ceviz bulunmamaktaydı ama bu sene rekolte güzel. İlçemizde 800 bin kök ceviz ağacı bulunmaktadır. Bunlardan 8 bin ton kadar üretim beklemekteyiz" dedi.

Geçen yılki zirai donun ağaçlarda yol açtığı hasar nedeniyle üretimin beklenenden biraz düşük kaldığını söyleyen Çedene, genç fidanların da üretime katılmasıyla birlikte hedefin 12 bin ton olduğunu kaydetti. Çedene, ürünün dünyadaki yerine dikkat çekerek "Çağlayancerit ceviz, tadı, iriliği, aroması yönüyle diğer cevizlerden ayrıdır. Bundan dolayı Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret verilmiştir. Her ceviz, Çağlayancerit cevizi değildir. Çağlayancerit cevizi, dünyada bir tanedir" ifadelerini kullandı.

TÜCCAR İTHALİ BEKLİYOR ÇİFTÇİ TEDİRGİN

Hasat coşkusuna karşın tüccarların ithal ürünü beklemesi nedeniyle pazarda belirsizlik yaşandığını dile getiren Çedene, yerli üreticinin korunması çağrısında bulundu.

Piyasanın kilitlendiğini vurgulayan Çedene, "Eğer ithal ceviz gelirse tüm çiftçilerimiz mağdur olacak. Geçen yıl zaten zirai dondan dolayı herhangi bir üretim, bir verim alamadık. Bu ülkeye ithal ceviz gelecekse, önce ülkemizdeki yerli cevizlerin tükenmesini istiyoruz" sözleriyle tehlikeye dikkat çekti.

ÇIPKICILAR DALLARDA GÜNLÜK 5 BİN LİRAYA ÇIKIYOR

Bölgede 130 kök ağacı bulunan üretici Mehmet Sürmen, "Geçen sene dondan dolayı hiç ceviz alamadık Çağlayancerit olarak ama maşallah bu sene hasatlarımız güzel gidiyor" diyerek bereketi anlattı.

Ağaçların tepesine çıkarak uzun sırıklarla dalları çırpan tarım işçileri ise zorlu mesailerinin karşılığını arıyor. Çıpkı sezonunun kısa ama yoğun geçtiğini belirten mevsimlik işçi Fatih Çekirise, "Cevizin başına çıkan çıpkıcıların yevmiyesi 5 bin lira, toplayanların yevmiyesi ise bin 400 lira. 20-25 gün bir çıpkı sezonumuz var. Bir çıpkıcı sezonda 70-80 bin lira para kazanabilir" diyerek emeklerinin karşılığını aktardı.

(DHA)