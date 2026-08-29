Yenidoğan skandalında kapatılan hastane satışa çıktı! TMSF ilan verdi

Yenidoğan Çetesi soruşturması kapsamında yönetimi TMSF’ye devredilen sağlık kuruluşlarından Esenler Güney Hastanesi için satış süreci başlatıldı. İstanbul’da yürütülen Yenidoğan Çetesi soruşturması kapsamında, çok sayıda hastane ve sağlık şirketinin yönetimine kayyum atanmıştı.

Bu kapsamda Güney Hastanesi Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. bünyesinde faaliyet gösteren Esenler Güney Hastanesi de TMSF yönetimine devredilen kuruluşlar arasında yer aldı. Soruşturma sürecinin ardından söz konusu hastanelerin ruhsatları iptal edilirken, bazı kuruluşların satış işlemleri de TMSF tarafından başlatıldı.

Daha önce Avcılar Hospital, Reyap İstanbul ve Reyap Çorlu gibi hastaneler için satış ilanları yayımlanmıştı.

İHALE TARİHİ BELLİ OLDU

Yayımlanan ihale ilanına göre, Güney Sağlık Hizmetleri için 200 milyon lira muhammen bedel belirlendi.

haleye katılmak isteyenlerin idari ve mali belgelerini içeren kapalı zarflarını 29 Eylül 2026 saat 16.00’ya kadar Satış Komisyonu’na elden teslim etmesi gerekiyor. Bu sürenin ardından yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

İhale, 30 Eylül 2026 tarihinde saat 11.00’de TMSF’nin İstanbul Esentepe’de bulunan binasında yapılacak. Kapalı zarfların açılmasıyla başlayacak ihale sürecinde, sunulan teklifler değerlendirilerek "Kısa Liste" oluşturulacak. Süreç, daha sonra açık artırma aşamasıyla devam edecek.